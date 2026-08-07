Acir promete reação contra pedágio da BR-364; Tezzari mantém mandato após troca para apoiar Fúria; e Marina Silva e Simone Tebet viram alvo

Por Sérgio Pires

Publicada em 07/08/2026 às 09h10

ELES QUEREM QUE A GENTE ESQUEÇA, MAS TEMOS QUE LEMBRAR PARA SEMPRE O QUE ELES DISSERAM CONTRA OS BRASILEIROS NA PANDEMIA

- Lula, em maio de 2020: “a pandemia da covid-19 permitiu que se possa entender a necessidade do Estado para resolver crises. Ainda bem que a natureza, contra a vontade da humanidade, criou esse monstro chamado coronavírus!”

- Lula, em comercial pago pelo PT, em maio de 2020: “Enquanto governos de todo o mundo criaram planos emergenciais, dando dinheiro a trabalhadores e empresas para que fiquem em casa como forma de combater a pandemia do Coronavírus, o governo do Brasil simplesmente cruza os braços apostando a vida de milhares de brasileiros”.

- João Dória: “esta hidroxicloroquina ninguém vai tomar. Só a vacina é segura. Em São Paulo, não há cloroquina. Só há vacina!”

- Jornal Nacional, em março de 2021: “pacientes que têm usado medicamentos sem eficácia comprovada, na ilusão de se protegerem da Covid estão desenvolvendo outras doenças graves. Os remédios às vezes chegam na forma de kit. Em outras, a paciente depois de testar positivo e estar com sintomas leves, recebe no celular a receita do médico”.

- Juliana Paz: “fique em casa. Lave o seu copinho. Acabou de comer, pega o prato e bota na pia. Até para esse educar a gente está tendo a chance”.

- Wilson Witzel, então governador do Rio de Janeiro: “está proibido que a população frequente praias e lagoas”.

- Alberto Chebabo, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, chamado de “especialista” pela Globo: “Quanto maior o número de interação entre as pessoas, maior o número de casos que a gente vai ter. A consequência é grave”.

- BBC News Brasil: “Tratamento precoce como o ‘Kit covid é apenas um “kit-ilusão”.

- Kátia Abreu: “a decisão do Conselho Federal de Medicina de liberar o uso do kid anticovid, é semelhante à do governador romano da Judeia, Pôncio Pilatos, que lavou as mãos, condenando Jesus Cristo à morte”.

- G1 da Globo, em agosto de 2021: “Ação do Ministério Público da Bahia pede saída de secretária de Saúde de Porto Seguro, dra. Raíssa Soares, por recomendar remédios sem eficácia contra a Covid-19”.

- Associação Médica Brasileira, em março de 2021: “autonomia do médico não dá direito de prescrever remédio ineficaz, como a hidroxicloroquina e a ivermectina, que devem ser banidos da luta contra a doença causada pelo novo coronavírus”.

- Organização Mundial da Saúde, em abril de 2020: “para derrotar o vírus, os países precisam de táticas agressivas e direcionadas para localizar, testar, isolar e tratar casos e rastrear contato. Essas medidas, como o isolamento, são a melhor e mais rápida saída para prevenir restrições econômicas e sociais.”

- Março de 2020: “Fique em casa!”. Vários artistas da Globo, ligados à esquerda, se uniram para um comercial orientando que todos ficassem trancados em suas casas.

- Para finalizar, uma frase atual, feita num comentário recente do grande jornalista brasileiro Alexandre Garcia: “O Brasil está cheio de cúmplices de Anthony Fauci!”

SIC TV CONFIRMA DEBATE DO PRIMEIRO TURNO ENTRE CANDIDATOS AO GOVERNO PARA O PRÓXIMO DIA 21

O dia é 21 de agosto. A data foi escolhida para a realização do primeiro debate na TV, em Rondônia, que historicamente tem o poder de decidir as eleições nesta terra de Rondon. Será o grande debate do primeiro turno da eleição para o Governo do Estado, neste ano, promovido pela SICTV, certamente com a participação de todos os candidatos.

Os detalhes sobre o evento serão divulgados em breve, enquanto a emissora e todo o grupo organizem a produção e o façam com o pleno acordo dos candidatos e suas equipes. A escolha do horário e o tempo de duração do confronto na SIC, entre os postulantes ao Palácio Rio Madeira/CPA ainda está dependendo de detalhes para que tudo seja encaixado na rede nacional.

Quem não lembra dos confrontos que entraram para a História, como os de Hildon Chaves com Willimes Pimentel; o de Marcos Rogério contra Marcos Rocha; o da candidata Euma Tourinho com Mariana Carvalho, na última eleição municipal? São apenas alguns exemplos de momentos inesquecíveis dos confrontos verbais que marcaram a TV rondoniense.

Enfim, a história da política rondoniense passa pelos debates da SICTV, mas passa também pelo programa de maior audiência do rádio rondoniense, o Papo de Redação, com os Dinossauros Beni Andrade, Cícero Moura, Erik Araújo e Sérgio Pires.

No programa, Marcos Rogério, Adailton Fúria, Hildon Chaves, Expedito Netto, Pedro Abib e Samuel Costa vão responder à sabatina dos experientes jornalistas e radialistas.

QUOCIENTE ELEITORAL EM RONDÔNIA SERÁ DE 110 MIL VOTOS PARA ELEGER CADA CANDIDATO À CÂMARA

O quociente eleitoral em Rondônia, para a Câmara Federal, neste 2026, está calculado em 110 mil votos aproximadamente. Isso significa que cada vez que este número for atingido, o partido elege o seu representante com maior votação pessoal.

No outro extremo, é importante lembrar que nenhum candidato pode se eleger se não atingir pelo menos dez por cento do quociente, ou seja, ao menos 11 mil votos. Com isso evitap-se que candidatos com meia dúzia de votos sejam eleitos pelos “puxadores”, como aconteceu em São Paulo, quando Tiririca teve mais de 1 milhão e 200 mil votos e carregou para a Câmara um nome com menos de 300 votos.

Até a quinta-feira, Rondônia já tinha 72 nomes homologados para a disputa por vagas na Câmara dos Deputados nas eleições deste ano, com os números comprovados através das atas das convenções partidárias já realizadas. No último dia para registro das atas das convenções, contudo, o quadro ainda estava incompleto. Ainda havia legendas e federações que não oficializaram suas nominatas. O prazo encerra no próximo dia 15.

Seis dos atuais membros da Câmara concorrem à reeleição: Lúcio Mosquini, Maurício Carvalho, Cristiane Lopes, Coronel Chrisóstomo, Thiago Flores e Rafael Fera. Fernando Máximo e Sílvia Cristina vão disputar vagas ao Senado, um pelo PL e outro pelo Progressistas.

Na última eleição de 2022, nada menos do que 10.626 candidaturas foram registradas na Justiça Eleitoral. O número foi bem maior do que quatro anos antes: 8.588 candidaturas.

ACIR FALA SOBRE A DISPUTA AO SENADO E DIZ QUE QUESTÃO DO PEDÁGIO ABUSIVO NA BR 364 VAI SER CORRIGIDO

Não há muito tempo para comemorar a vitória no TSE, que lhe colocou como candidato ao Senado. Acir Gurgacz tem pressa. Primeiro, para montar suas estratégias para a campanha oficial, que começa daqui a pouco. Depois, para trabalhar, mesmo sem estar no mandato, em defesa de mudanças no sistema de pedágios da BR 364 e na luta pela duplicação da Rodovia. Estes e outros assuntos ele tratou com os Dinossauros, na Rádio Parecis FM, nesta quinta.

Tem mais: apresentou alguns dos compromissos para seu novo mandato, caso chegue lá. Como ver a BR 319 (uma luta que ele mesmo começou em 2015) asfaltada. Como batalhar pela atualização do Código Florestal, corrigindo injustiças que ainda prejudicam os produtores rondonienses e principalmente a agricultura familiar.

No caso do pedágio, ele esteve esta semana com o diretor da ANTT, Guilherme Rocha Sampaio, de quem ouviu que estão sendo concluídos estudos sobre a questão do nosso absurdo pedágio. Acir lembra que a previsão inicial do consórcio vencedor era faturar 40 milhões/mês e este valor já bateu nos 70 milhões, o que comprova os preços exagerados. Nos próximos dias pode sair também nova decisão judicial, suspendendo os pedágios, até que os novos estudos estejam prontos.

Acir não para. Fala da luta pelo Senado com entusiasmo e pede que o eleitor escolha seu candidato “pelo seu passado, pelos serviços prestados e pela história”. Tem brilho no olhos ao falar em projetos futuros, como a industrialização de Rondônia.

Diz, por fim, que quem seja o Governador ou Presidente da República, sua batalha será pelo rondoniense, em busca de soluções para os problemas do nosso Estado. Acir sabe como conviver no meio político, até porque passou por quatro Presidentes da República de partidos e ideologias diferentes e sempre teve com eles a melhor das relações.

Olho em Acir! Ele está firme no jogo da disputa pelo Senado!

AVANTE QUER SURPREENDER NA ELEIÇÃO. TEM NOMINATA COMPLETA PARA A CÂMARA FEDERAL E ASSEMBLEIA

O presidente do Avante, Jair Montes, tem conseguido tirar água de pedra, numa linguagem popular. Pegou um partido pequeno e conseguiu colocá-lo num patamar que o tornou viável na disputa eleitoral, principalmente nas candidaturas proporcionais.

O Avante, aliás, faz parte do pacote liderado pelo PSD, com a Federação PRP/Solidariedade, participou da maior convenção dos último anos em Rondônia. Montes montou duas nominatas, mas principalmente para a Assembleia Legislativa, com um grupo competitivo e que poderá surpreender na corrida pelas 24 cadeiras.

Para a Câmara Federal, o Avante lançou três mulheres, todas com alguma experiência nas urnas, concorrendo como vereadoras em suas cidades. Uma delas é Vanessa Lucena, de Candeias do Jamari, que tem muitos serviços prestados na área social. Também estão concorrendo às oito cadeiras no Congresso Nacional: Najara Leandra e Elina Damásio.

Na relação masculina, seis nomes escolhidos ainda não são personagens conhecidos na política, mas querem chegar lá: Carlos Eduardo Araújo, Antenor Kloch, Geraldo Lucena, Jair Ferrari, Jair Monte Júnior, Jolian Inácio Galdino e Luiz Inácio Coelho.

Até onde irá o Avante? O partido, antes considerado nanico, foi um dos que mais cresceu em Rondônia. Tem um político experiente no seu comando e pode surpreender na disputa deste ano. Agora é esperar para ver se o eleitor vai concordar com este raciocínio.

POR UNANIMIDADE, TRE MANTÉM MANDATO DO VEREADOR TEZZARI, QUE TROCOU O PSDB PELO PSD PARA APOIAR FÚRIA

Mandato mantido por unanimidade. A Justiça Eleitoral considerou que o vereador Thiago Tezzari não cometeu nenhum tipo de ilegalidade, ao deixar o PSDB, partido pelo qual foi eleito, transferindo-se para o PSD. Um documento assinado pelo então presidente regional do partido e atual candidato ao Governo do Estado pelo União Brasil/Progressistas, o ex-prefeito Hildon Chaves, foi vital para a decisão.

Tezzari optou por apoiar a candidatura de Adailton Fúria, de quem foi secretário, tão logo o ex-prefeito de Cacoal anunciou sua decisão de concorrer. Hildon já não estava mais no partido dos tucanos e a nova direção queria o mandato de Tezzari, alegando infidelidade partidária e que a cadeira era do partido, não do eleito.

Obviamente que, com o documento em mãos, Tezzari foi absolvido por todos os magistrados. Ele comemorou, afirmando que “fiquei muito feliz e confiante com o posicionamento do TRE de que eleição se ganha nas urnas. Ou seja, a supremacia dos votos foi consolidada!”

O vereador afirma que compreende a posição do PSDB, até porque é ano eleitoral e o partido tucano e o PSD estão em posições adversárias na disputa pelo Governo, mas considera que não houve qualquer ato da sua parte de desrespeito à legislação eleitoral.

Ao comemorar a decisão que manteve seu mandato, conquistado com 3.493 votos e ficando entre os sete mais votados, Tezzari concluiu: “graças a Deus, o Judiciário restabeleceu a verdade”.

DEPOIS DOS 100 MIL VOTOS AO RINOCERONTE CACARECO E 1 MILHÃO E 200 MIL A TIRIRICA, SÃO PAULO PODE ELEGER MARINA E SIMONE TEBET

Praticamente expulsas pelos eleitores de seus Estados, duas paraquedistas podem ser eleitas por São Paulo, enterrado de vez a esperança do Estado em ter uma representação de paulistas ou paulistanos no Senado. Marina Silva não pode mais colocar os pés no Acre, onde começou sua lamentável trajetória política, enquanto Simone Tebet já contou que nem no prédio onde morava, Campo Grande, no Maro Grosso do Sul, porque nem seus vizinhos de prédio votariam nela.

Ambas já criticaram duramente o presidente Lula, ambas o acusando de envolvimento com corrupção, até mudarem completamente de opinião, fazendo parte do governo dele. As duas criaram endereços em São Paulo para registrar suas candidaturas e, até o final de semana, lamentavelmente, lideravam a corrida pelas duas cadeiras paulistas.

São Paulo sempre votou em figuras exóticas. Há 60 anos, por exemplo, o Rinoceronte Cacareco, do Zoológico da Capital, recebeu 100 mil votos, numa eleição para a Câmara Municipal. Recentemente, o humorista Tiririca somou mais de 1 milhão e 200 mil votos, arrastando consigo vários eleitos que nada fizeram pela cidade e pelo Estado, como não o fez o próprio campeão de votos.

A “nata” paulista, muitos famosos ambientalistas de ar condicionado, cultua Marina Silva, a Rainha das ONGs, mesmo depois de tudo o que ela fez, entregando a Amazônia aos grandes interesses internacionais e tratando a população daqui como se fosse invasora.

Simone Tebet, bolsonarista convicta, ao sentir que seria afastada pelo presidente e seu grupo, optou pela traição, mesmo que sua sobrevivência política se desse ao lado de quem acusou mais de uma vez de corrupto.

E assim vai o Brasil, elegendo este tipo de gente, defensora de si mesma e dos seus interesses. Depois, que não se tenha a petulância de cobrar alguma coisa delas. São paraquedistas, mas serão eleitas pela vontade popular…

PF DESCOBRE MAIS UM ESCÂNDALO COM 308 MILHÕES DESVIADOS. TEM RONDONIENSE NO ROLO

A cada enxadada, uma minhoca. No país da corrupção, dos escândalos e da impunidade, tudo vindo de cima apara baixo, onde traficantes presos em flagrante com 400 quilos de cocaína saem pela porta da frente das cadeias, enquanto a mulher do Batom é condenada a 14 anos, nada mais surpreende. Surpresa seria um dia sem a descoberta de uma nova roubalheira, de uma nova safadeza.

Nesta quinta-feira, a PF desceu de novo em Rondônia, onde há gente envolvida numa falcatrua feita no Mato Grosso, com suspeita de mais de 308 milhões de reais. A operação da Federal também se estende a São Paulo e ao Ceará, onde também tem gente que ajudou a desviar esta grana toda.

Ainda não há muitos detalhes, mas a notícia vinda da PF, sempre escondendo nomes dos envolvidos, porque no Brasil não se prende por roubar a assaltar os cofres públicos, mas um policial pode perder sua liberdade e seu distintivo caso mate um bandido ou divulgue seu nome, ainda mais se ele for poderoso, dá conta que o desvio foi grande e envolveu muita gente.

A falcatrua envolveria dinheiro sujo envolvendo autoridades e “uma empresa de telefonia”. Ou seja, não se dá o nome da empresa, mas, ao mesmo tempo, se põe todas sob suspeita.

Do que sabe, a operação inclui quebra dos sigilos bancário e fiscal dos investigados, bloqueio e indisponibilidade de bens até aproximadamente 316 milhões de reais; recolhimento de passaportes; proibição de saída do país e restrição de contato entre os alvos, além de outras medidas cautelares autorizadas pelo STF.

Quem sabe algum dia saberemos os nomes dos envolvidos e o crime que cometeram, em detalhes…

EM SETE MESES, 80 FLAGRANTES DE FURTO DE ENERGIA NA CAPITAL E MAIS TRÊS CIDADES DE RONDÔNIA

Parece mentira, mas infelizmente não é! Imaginando impunidade, pelo menos 80 pessoas foram flagradas, passaram vergonha e ainda responderão processo por furto de energia no Estado. E isso em sete meses de 2026. Estão incluídos aí 13 que foram levados às delegacias, pelo crime que cometeram, em julho.

As ligações clandestinas de energia elétrica, popularmente conhecidas como “gatos”, foram registradas em quatro cidades. Numa delas, Ji-Paraná, houve três ocorrências. Elas também ocorreram em Porto Velho, Ariquemes e Cacoal.

As irregularidades foram identificadas a partir de denúncias recebidas pela Energisa. Após a suspeita, equipes técnicas realizaram inspeções e a constatação do furto foi confirmada pela Politec (Polícia Técnico-Científica do Estado de Rondônia). Com a comprovação da fraude, a Polícia Militar foi acionada para realizar os procedimentos cabíveis e efetuar as prisões em flagrante.

Segundo a concessionária, “o furto de energia prejudica quem paga a conta em dia”. Além dos riscos à segurança, o furto de energia causa prejuízos para toda a sociedade. As ligações clandestinas sobrecarregam a rede elétrica, podem provocar interrupções no fornecimento e impactam diretamente os custos para quem paga a conta de energia regularmente.

A Energisa reforça que a participação da população é fundamental para identificar e combater esse tipo de crime. As denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos seguintes canais: Polícia Militar: 190 e Energisa Rondônia: 0800 647 0120.

PERGUNTINHA

Alguém aí entende porque a esquerda destila veneno contra um brasileiro de sucesso como o jogador Neymar, que nesta semana fez um leilão, arrecadando 20 milhões de reais para crianças pobres e pouco depois pegou seu jatinho e foi ao Pará, ajudar seu time a se classificar na Copa do Brasil?