Vice-campeã em 2025, Vilhena levará delegação de 206 integrantes para disputar o JIR 2026 em Jaru

Por Assessoria

Publicada em 06/08/2026 às 14h21

Os Jogos Intermunicipais de Rondônia (JIR 2026) serão disputados, pela primeira vez, em duas etapas divididas ao longo dos meses de agosto e setembro.

A cidade de Jaru será a sede do evento, que reúne os principais atletas do estado em diversas modalidades esportivas.

A primeira fase da competição ocorre entre os dias 13 e 30 de agosto, contando com disputas de karatê, judô, taekwondo, jiu-jítsu, tênis de mesa, vôlei de praia, voleibol e futsal.

A segunda etapa será realizada de 10 a 20 de setembro, quando entram em cena os confrontos de capoeira, basquetebol, handebol, futebol society, ciclismo e xadrez.

Vice-campeã geral na edição de 2025, a delegação de Vilhena participará com 206 membros, garantindo presença em todas as modalidades do torneio. Das 14 modalidades em disputa no JIR 2026, apenas no handebol e no futebol society, Vilhena contará com representante em apenas um naipe, no feminino. Nas demais, o município terá competidores tanto no masculino quanto no feminino.

A expectativa é que o município conquiste bons resultados tanto nos esportes individuais quanto coletivos para alcançar um bom resultado na classificação geral, como foi no ano passado, quando Vilhena ficou atrás apenas de Porto Velho.