Programa da Energisa beneficia 60 famílias com geladeiras e ventiladores novos em Rolim de Moura

Por ENERGISA

Publicada em 06/08/2026 às 14h25

Na manhã desta quinta-feira (6), a Energisa Rondônia realizou uma grande ação de eficiência energética em Rolim de Moura, por meio do Programa de Eficiência Energética (PEE), regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). Promovido na quadra da Praça Céu das Artes, no bairro Beira Rio, o evento beneficiou 60 famílias com a substituição de geladeiras e ventiladores antigos por equipamentos novos e mais econômicos.

Além da troca dos eletrodomésticos, cerca de 4 mil lâmpadas de LED foram distribuídas gratuitamente à população, contribuindo para a redução do consumo de energia e para a diminuição dos gastos na conta de luz.

A programação também contou com atividades educativas voltadas à conscientização sobre o uso eficiente da energia elétrica. Crianças e adultos acompanharam apresentações teatrais com dicas práticas para economizar energia em casa, participaram de dinâmicas recreativas e receberam orientações sobre a composição da conta de energia elétrica.

Segundo Camila Lopes, analista de Eficiência Energética da Energisa Rondônia, a iniciativa gera benefícios tanto para as famílias quanto para o sistema elétrico. “A troca de equipamentos antigos por modelos mais modernos e eficientes ajuda as famílias a consumirem menos energia, trazendo economia no orçamento doméstico. Ao mesmo tempo, contribuímos para o uso mais consciente dos recursos energéticos, promovendo sustentabilidade e qualidade de vida para a população”, destacou.

Entre os beneficiados está a dona de casa Rosiane Silva, que comemorou a chegada da nova geladeira. “Fiquei muito feliz por ter sido contemplada. Minha geladeira antiga já consumia muita energia e apresentava problemas com frequência. Essa nova vai ajudar bastante na economia da conta de luz e trazer mais tranquilidade para a minha família”, afirmou.

O Programa de Eficiência Energética da Energisa realiza ações em diversas regiões de Rondônia com o objetivo de incentivar o consumo consciente de energia, promover a sustentabilidade e contribuir para a melhoria da qualidade de vida das comunidades atendidas.