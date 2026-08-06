IPTU Premiado vai sortear carro zero-quilômetro entre contribuintes de Cacoal

Por ASSESSORIA

Publicada em 06/08/2026 às 14h38

Os contribuintes de Cacoal que quitarem o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) até o dia 27 de dezembro poderão participar do sorteio de um carro zero-quilômetro. A premiação faz parte da campanha IPTU Premiado, promovida pela Prefeitura de Cacoal.

A campanha busca incentivar a regularização dos débitos e reconhecer os moradores que mantêm os impostos municipais em dia. O sorteio será realizado no dia 31 de dezembro.

Cada imóvel com o IPTU totalmente quitado dará direito a um cupom para o sorteio.

O contribuinte que possuir mais de um imóvel deverá quitar todos os débitos vinculados ao seu nome para garantir a participação na campanha.

Os recursos arrecadados com o IPTU ajudam o município a manter e ampliar os serviços oferecidos à população. O dinheiro retorna para Cacoal por meio de investimentos em saúde, educação, infraestrutura, manutenção urbana e outras ações que melhoram a qualidade de vida dos moradores.

A Prefeitura orienta os contribuintes a não deixarem o pagamento para os últimos dias. A quitação dentro do prazo evita imprevistos e garante a participação do proprietário no sorteio.

Além de contribuir para o desenvolvimento de Cacoal, o participante terá a oportunidade de começar o novo ano com um carro zero-quilômetro na garagem.