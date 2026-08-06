SBT decreta volta de Carol Lekker ao Fofocalizando após polêmica

Por IG

Publicada em 06/08/2026 às 15h48

Carol Lekker está prestes a retornar ao Fofocalizando após ficar dois dias fora da atração do SBT. Ao que tudo indica, a influenciadora e comunicadora já tem data para voltar ao programa do canal de Silvio Santos (1930-2024), depois de se envolver em uma polêmica inesperada com a apresentadora Eliana.

Tudo começou na última segunda-feira (3), quando ela criticou o programa Em Família com Eliana, da TV Globo. No entanto, a repercussão negativa nas redes sociais foi muito grande e, por causa disso, a comunicadora precisou publicar um pedido de desculpas em seu perfil no Instagram.

Sem aparecer nas edições de terça-feira (4) e quarta-feira (5), Carol Lekker volta ao ar oficialmente nesta quinta-feira (6). Conforme informou o NaTelinha, o período afastada foi uma estratégia para proteger a apresentadora, que acabou sofrendo ataques nos bastidores.