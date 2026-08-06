Prefeitura de Porto Velho convoca 51 professores aprovados em processo seletivo para reforçar a rede municipal de ensino

Por Meiry Santos

Publicada em 06/08/2026 às 16h27

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Administração (Semad), em conjunto com a Secretaria Municipal de Educação (Semed), publicou o Edital nº 044/SEMAD/2026, convocando 51 professores aprovados no Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital nº 051/SEMAD/SEMED/2025 para contratação temporária. I

Os profissionais convocados irão reforçar o quadro da Rede Municipal de Ensino, atendendo à demanda de escolas da sede do município e de localidades do distrito de Jaci-Paraná, Baixo Madeira, São Carlos, Extrema, Abunã, Joana D'Arc, Aliança e Assentamento Santa Rita.

Do total de convocados, 38 são para o cargo de Professor Nível II – Séries Iniciais (25 horas) na ampla concorrência para Porto Velho, além de vagas destinadas às cotas para Pessoas com Deficiência (PcD) e Pessoas Pretas ou Pardas (PPP).

Também foram convocados professores das áreas de Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Ciências Biológicas, Geografia e Educação Física. A convocação atende às necessidades da Secretaria Municipal de Educação para garantir a continuidade do atendimento aos estudantes e assegurar o funcionamento das unidades escolares, fortalecendo a qualidade do ensino na rede pública municipal.

"Investir na educação é investir no futuro de Porto Velho. Cada professor convocado representa mais qualidade no ensino, mais oportunidades para os nossos alunos e o fortalecimento da aprendizagem em todas as regiões do município, da capital aos distritos. Nosso compromisso é garantir que nenhuma criança fique sem acesso a uma educação de qualidade", destacou o prefeito Léo Moraes.

Os candidatos têm o prazo de 15 dias, contados a partir da publicação do edital, para comparecer à Divisão de Atendimento ao Servidor (DIAS), da Secretaria Municipal de Administração, localizada na Rua Duque de Caxias, nº 186, bairro Arigolândia, das 8h às 14h, munidos da documentação exigida.

Além da entrega dos documentos, os convocados deverão realizar os exames admissionais e obter o Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), conforme cronograma e orientações estabelecidas no edital.

O agendamento deve ser realizado exclusivamente pelo WhatsApp (69) 99999-2200, junto à Clínica Total Life Assistência à Vida.

A Prefeitura reforça que o não comparecimento ou a ausência da documentação exigida dentro do prazo previsto implicará na desistência da vaga, possibilitando a convocação dos próximos candidatos classificados, conforme a ordem do processo seletivo.

Os candidatos podem consultar a íntegra do edital no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia, onde constam a relação completa dos convocados, a documentação obrigatória, os exames médicos exigidos e todas as orientações para a contratação.