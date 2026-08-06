Prefeitura de Porto Velho mantém serviços de limpeza em vários pontos da cidade

Por Renata Beccária

Publicada em 06/08/2026 às 16h42

Bairros, praças, avenidas e espaços públicos fazem parte do cronograma de limpeza da Prefeitura. Os serviços incluem mutirão de limpeza, roço, recolhimento de resíduos e abastecimento com caminhão-pipa.

Nesta semana as equipes atendem o Parque da Cidade, a Avenida Dom Pedro II, o Espaço Alternativo, Jorge Teixeira, São Sebastião I e o Campo do Poeirão. No turno da noite, o trabalho ocorre na Avenida Campos Sales, entre a Rua Beira e a Avenida Jatuarana, no Centro e nos bairros Amazonas e Venezuela.

O prefeito Léo Moraes destacou que a limpeza urbana é um serviço essencial para manter a cidade organizada e proporci"Estamos trabalhando diariamente para cuidar dos espaços públicos, garantindo uma cidade mais limpa, segura e acolhedora para todos. Esse é um compromisso permanente da nossa gestão com o bem-estar dos moradores de Porto Velho"onar mais qualidade de vida à população. .

O roço contempla a Praça Ayrton Senna, Jorge Teixeira, Benedito Souza, lateral do IML, bairro São Sebastião, Rua Festejo, área do SAMU, Rua Benjamin Constant e Campo do Buracão.

O recolhimento de resíduos passa pelo Espaço Alternativo, Praça CEU, Rua Elias Gorayeb com Rafael, Associação do Bairro Planalto, Praça Aluísio Ferreira e Feira do Produtor.

“Dividimos as equipes por setores para atender os pontos previstos no cronograma. ”, disse o secretário executivo de Serviços Básicos, Giovanni Marini.

O caminhão-pipa abastece o Mercado Central e a Vila Cujubim. O Tatuzão permanece em manutenção.

O cronograma pode sofrer alterações por necessidade do serviço ou por causa das condições do tempo.

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