Audiência pública vai apresentar projetos de modernização da BR-364 em Vilhena

Por ASSESSORIA

Publicada em 06/08/2026 às 16h17

A Prefeitura de Vilhena realiza, no dia 19 de agosto, às 19h, na Câmara Municipal, a Audiência Pública para apresentação dos projetos de modernização do trecho urbano da BR-364. Durante o encontro, serão apresentados os estudos técnicos e os modelos de intervenção elaborados por empresa especializada contratada pelo Município.

De acordo com a Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito (Semtran), as propostas têm como foco a melhoria da mobilidade urbana, da segurança viária e da organização do tráfego na região. A audiência pública é uma etapa do processo decisório e permitirá à sociedade e às entidades representativas analisar as alternativas e contribuir na definição do modelo mais adequado às necessidades locais.

O prefeito Flori Cordeiro também destacou que o projeto escolhido será posteriormente encaminhado ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). “A iniciativa trata de uma intervenção com impacto direto no desenvolvimento econômico e na dinâmica urbana de Vilhena, motivo pelo qual a Administração Municipal reforça a importância da participação da comunidade. Se trincheira ou viaduto, queremos que a população participe da escolha”, enfatizou.