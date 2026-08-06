Trabalho inédito vai garantir água potável para comunidades do Baixo Madeira 

Por João Paulo Prudêncio

Publicada em 06/08/2026 às 16h23

Diante da previsão de uma das estiagens mais severas dos últimos anos na Amazônia, a Prefeitura de Porto Velho iniciou um trabalho inédito para minimizar os impactos do super El Niño nas comunidades mais vulneráveis do município. A ação reúne diversas secretarias e órgãos públicos em um planejamento estratégico voltado à proteção da população ribeirinha.

As comunidades do Baixo Madeira foram as primeiras a receber as equipes do comitê intersetorial. A iniciativa prevê a instalação de 11 filtros de purificação de água ainda neste mês de agosto, garantindo o acesso à água potável durante o período mais crítico da seca.

Com a previsão de uma estiagem extrema na região amazônica, as equipes realizam um levantamento técnico para identificar as localidades com maior necessidade e definir as prioridades para a instalação dos equipamentos, que são capazes de purificar a água mesmo quando ela apresenta elevado nível de turbidez e condições inadequadas para o consumo.

De acordo com o prefeito Léo Moraes, a iniciativa é resultado do trabalho desenvolvido pelo comitê intersetorial criado para coordenar as ações de enfrentamento aos impactos provocados por eventos climáticos extremos, como o super El Niño.

"É com estratégia, previsão, ciência e, principalmente, união entre as instituições que o nosso município será capaz de provar que está preparado na defesa de seus cidadãos contra os impactos desse fenômeno natural extremo".

O superintendente da Defesa Civil de Porto Velho, Dr. Marcos Berti, destacou que as equipes permanecem em campo acompanhando de perto a realidade das comunidades mais afetadas pela estiagem prolongada.

"A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Defesa Civil, está presente em todas as comunidades, analisando a situação de cada família e trabalhando para assegurar a proteção dos munícipes, porque a Defesa Civil somos todos nós".

O distrito de Demarcação, considerado a última comunidade de Porto Velho às margens do rio Madeira, foi o primeiro a receber a força-tarefa intersetorial. A ação também conta com a participação de equipes do Governo de Rondônia e da Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia (Caerd), reforçando o planejamento conjunto para reduzir os impactos da estiagem sobre as populações ribeirinhas.