Em Calama, projeto Rede de Proteção encerra operação no Baixo Madeira

Por TJ/RO

Publicada em 06/08/2026 às 17h01

O distrito de Calama, no Baixo Madeira, foi a última localidade atendida pelo Projeto Rede de Proteção: Justiça, Proteção e Cidadania nas Comunidades Ribeirinhas do Baixo Madeira. Durante quatro dias, a iniciativa do Tribunal de Justiça de Rondônia, por meio da Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes, levou atendimento integrado às comunidades, reunindo instituições do Sistema de Justiça, segurança pública, saúde, educação, assistência social e demais órgãos da rede de proteção.

Entre as ações desenvolvidas, foram realizados depoimentos especiais no âmbito de processos judiciais envolvendo crianças vítimas ou testemunhas de violência. As oitivas foram conduzidas pelo Núcleo Institucional Humanizado de Oitivas (NINHO), em ambiente reservado e adequado, garantindo acolhimento, proteção e a produção da prova de forma humanizada. A operação foi coordenada pelo juiz titular da Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes, Flávio Henrique de Melo.

A operação começou no distrito de São Carlos, passou pela localidade de Santa Catarina e encerrou no distrito de Calama. Além da atuação nos processos judiciais, o projeto desenvolveu, em todas as localidades visitadas ações educativas nas escolas, orientando crianças e adolescentes sobre a violência sexual. As atividades abordaram formas de prevenção, identificação de situações de risco e os canais de proteção e denúncia, contribuindo para que os estudantes reconheçam sinais de violência e saibam como buscar ajuda. A abordagem é feita por meio dos personagens Pipo e Fifi, bonecos que são utilizados durante a orientação.

Ao longo da operação, o Projeto Rede de Proteção promoveu atendimentos especializados, ações de prevenção e enfrentamento da violência contra crianças e adolescentes, orientações às famílias e o fortalecimento da atuação articulada entre as instituições que compõem a rede de proteção. “Além das ações tradicionais, integrando atividades pedagógicas com os Núcleo psicossocial, a equipe realizou reuniões com professores, equipes pedagógicas e a comunidade, com foco na prevenção e enfrentamento da violência contra crianças e adolescentes”, pontuou o juiz Flávio de Melo.