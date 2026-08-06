Revista chama Bruna Marquezine de ‘namorada de Shawn Mendes’ e web reage:

Por IG

Publicada em 06/08/2026 às 15h53

O relacionamento entre Bruna Marquezine e Shawn Mendes vem repercutindo na imprensa internacional, com veículos fazendo matérias apresentando a atriz brasileira aos leitores que só conhecem o cantor canadense.

Uma das revistas que falou sobre o casal foi a americana People, que gerou debate nas redes sociais por definir a carioca como “a namorada de Shawn Mendes”.

A matéria “Tudo sobre a namorada de Shawn Mendes, a atriz brasileira Bruna Marquezine” menciona trabalhos da artista e relacionamentos antigos, incluindo o namoro com Neymar. O que incomodou os internautas brasileiros, no entanto, foi o título.

“A Bruna Marquezine cresceu na televisão brasileira, é uma grande atriz e um ser humano super admirável!”, disse um usuário no Instagram. “No Brasil, ela é a famosa do casal...”, brincou outro no X.

“No Brasil, ele é o namorado da Bruna”, comentou mais um, que foi respondido por um perfil aparentemente gringo: “E em todo o resto, ela é namorada dele”.

Declaração nas redes sociais

Rumores de que Bruna Marquezine e Shawn Mendes estão namorando começaram no início deste ano, mas eles só confirmaram o relacionamento nesta terça-feira (4), quando o cantor publicou fotos ao lado da namorada para desejar feliz aniversário.

“Feliz aniversário, meu amor! Você é uma luz e uma verdadeira mãe por onde passa. Sem querer ser meloso demais, mas você realmente mudou a minha vida e sou imensamente grato por você. Eu te amo muito, muito, muito! Todos nós te amamos”, escreveu o canadense