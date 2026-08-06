Vini Jr. limpa perfil no Instagram e apaga fotos com Virginia

Por IG

Publicada em 06/08/2026 às 15h31

Vini Jr., de 26 anos, movimentou as redes sociais na quarta-feira (5) ao tomar uma atitude que surpreendeu seus 64 milhões de seguidores. Sem explicação prévia, o atacante do Real Madrid apagou todas as fotos de seu perfil no Instagram, incluindo as publicações ao lado da namorada, Virginia Fonseca, de 27 anos.

A decisão rapidamente repercutiu entre os fãs do jogador, que passaram a especular sobre uma possível crise no relacionamento entre ele e a influenciadora.

Nos comentários de uma postagem sobre o assunto do perfil @fofocas, no Instagram, internautas opinaram sobre a atitude do atleta. “Aproveitou para apagar as fotos com a Virginia”, afirmou um. “Terminou com a Virginia”, escreveu outro.

Houve também quem discordasse dessas suposições. Para alguns fãs, a atitude de Vini Jr. não passou de uma jogada de marketing para anunciar a renovação do contrato com o Real Madrid, ou uma possível mudança de time. “Não tem nada a ver com a Virginia, é tudo marketing. Ele vai para o Arsenal ou fica no Real Madrid”,afirmou uma. “Vai anunciar que vai para o Arsenal”, especulou outro.

Nos últimos meses, Vini Jr. viveu uma verdadeira novela junto ao Real Madrid. Após cerca de duas temporadas de negociações, intensificadas nas últimas semanas, o atacante brasileiro e o clube merengue enfim chegaram a um acordo verbal pela renovação do contrato do camisa 7. A informação foi publicada inicialmente nesta quinta-feira (6) pelo jornalista Fabrizio Romano.

Antes do fechamento do acordo, a imprensa espanhola noticiou que o Arsenal também estava de olho no jogador.

Apesar dos rumores de crise no namoro, Vini Jr. demonstrou que, aparentemente, está tudo bem entre ele e Virginia Fonseca. Nesta quarta-feira, horas depois de fazer a tal limpa em seu perfil no Instagram, ele deixou uma mensagem romântica em uma postagem da amada.

Na publicação, Virginia resgatou fotos tiradas no show de Bad Bunny, em Milão, na Itália.“De um dia em Milão”, escreveu a influenciadora na legenda da publicação.

Na ocasião, o casal estava aproveitando o verão europeu , a bordo de um super iate avaliado em R$ 2,6 milhões por semana, na Sardenha, na Itália. O jogador reagiu ao post com uma sequência de corações vermelhos.