Acir Gurgacz afirma que decisão do STF corrigiu injustiça e reforça candidatura ao Senado por Rondônia

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 06/08/2026 às 15h29

O candidato ao Senado por Rondônia, Acir Gurgacz, afirmou que a decisão do ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF), representou a correção de uma injustiça relacionada ao processo judicial que enfrentou nos últimos anos. Segundo ele, o entendimento do magistrado também confirma sua pré-candidatura para as eleições de 2026.

Ao comentar o resultado, Gurgacz declarou que o processo foi marcado por oito anos de disputas no Judiciário, além de conviver, segundo suas palavras, com "fofocas e mentiras dos opositores". Ele afirmou que o período foi difícil para sua família, amigos e pessoas próximas, mas destacou que manteve a perseverança durante toda a trajetória.

O pré-candidato também atribuiu a superação desse período à fé e disse que nunca desistiu, mesmo diante das dificuldades enfrentadas ao longo do processo. Para ele, a decisão judicial representa o restabelecimento da justiça e renova sua esperança para o futuro político.

Na manifestação, Gurgacz ainda agradeceu à esposa, Ana Maria Gurgacz, afirmando que ambos enfrentaram e venceram juntos esse período de dificuldades.