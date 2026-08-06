Lucio Mosquini participa de reunião política em Ouro Preto do Oeste e apresenta projeto

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 06/08/2026 às 16h05

O município de Ouro Preto do Oeste foi palco, na noite desta quarta-feira, de uma reunião política com a participação de Lucio Mosquini, candidato a deputado federal pelo PL. O encontro contou ainda com a presença do vereador Robinho, do prefeito Alex Testoni, de Ninho Testoni e de apoiadores.

Durante a reunião, o projeto político apresentado por Mosquini para as eleições foi levado aos participantes. O encontro também foi marcado pelo diálogo e pela troca de ideias, tendo como foco propostas voltadas ao desenvolvimento de Rondônia.

Ao final da agenda, o candidato agradeceu ao vereador Robinho, ao prefeito Alex Testoni, a Ninho Testoni e aos demais presentes pela recepção, pelo apoio e pela confiança demonstrados durante o evento. Mosquini afirmou que seguirá percorrendo o estado para ouvir a população e dar continuidade à construção de seu projeto político para Rondônia.