Após relato de bate-boca, Trump diz que está extremamente contente com trabalho de secretário de Guerra

Por G1

Publicada em 06/08/2026 às 15h11

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira (6) que está "extremamente contente" com o trabalho do secretário de Guerra, Pete Hegseth, um dia após uma reportagem do jornal "The Washington Post" relatar um bate-boca entre os dois.

"Estou extremamente contente com o trabalho que Pete Hegseth está realizando. Tudo tem sido extraordinário, incluindo nossa ofensiva contra a Venezuela, onde o objetivo foi alcançado em menos de um dia", escreveu Trump em sua rede social Truth Social.

O motivo do atrito entre Trump e Hegseth, segundo o jornal, é a escassez de mísseis do arsenal norte-americano e a condução do conflito contra o Irã.

Também nesta quinta, Trump negou a escassez de munição e ameaçou quem sugere o contrário. O presidente norte-americano afirmou que os EUA têm "quantidades maciças de 'munições', especialmente de certos tipos", sem revelar mais detalhes.

"Além disso, grandes quantidades estão sendo fabricadas e enviadas aos Estados Unidos conforme o necessário. As empresas de defesa estão construindo o maior número de instalações e fábricas na história do nosso país", acrescentou.

Trump se sentiu enganado

Segundo o "The Washington Post", que cita duas pessoas com conhecimento da suposta discurssão, Trump chamou a atenção de Hegseth durante uma reunião do gabinete na sexta-feira (31), após descobrir que os estoques de armamentos permanecem em níveis críticos.

A reportagem afirma que Trump disse ter sido enganado pelo secretário de Guerra. O presidente reclamou que acreditava que o problema "já tinha sido resolvido".

O relato vem a público dias depois de Trump afirmar que autorizou e depois cancelou "o maior ataque desde a Segunda Guerra Mundial" contra o Irã. O presidente disse que recuou diante da possibilidade de novas negociações.

No entanto, o governo iraniano nega que esteja conversando com os Estados Unidos.

Ainda de acordo com o Washington Post, a falta de mísseis guiados de longo alcance e de interceptadores de defesa aérea é um dos fatores que fizeram Trump desistir de novos bombardeios de grande escala contra o Irã.

O jornal afirma que Hegseth respondeu às cobranças culpando o vice-secretário de Guerra, Stephen Feinberg, por não ter informado adequadamente o presidente sobre a situação dos estoques militares.

O episódio, segundo o Post, expõe o aumento da insatisfação de Trump com Hegseth, que foi um dos principais defensores da ofensiva militar contra o Irã e argumentou ao presidente que a campanha seria rápida e relativamente fácil.

A Casa Branca negou a reportagem. A porta-voz Karoline Leavitt afirmou que "isso é 100% notícia falsa" e disse que Trump mantém "total confiança" em Hegseth. O Pentágono também negou que o secretário tenha enganado o presidente ou responsabilizado seu vice pela situação.