Festival Municipal de Música de Espigão do Oeste reúne talentos locais em noite de valorização cultural

O evento tem como objetivo principal valorizar os talentos artísticos que existem em cada canto do município, desde os bairros até as comunidades rurais, reconhecendo que a cultura espigãoense é construída diariamente por pessoas que transformam suas paixões em arte.

Um Palco para Todos

O Festival Municipal de Música foi criado para ser um espaço democrático de expressão artística. Podem se inscrever cantores, duplas, bandas e instrumentistas de todas as idades, gêneros e estilos musicais. A iniciativa parte do reconhecimento de que Espigão d'Oeste possui um riquíssimo acervo de talentos que merecem ser conhecidos e celebrados por toda a comunidade.

Esse festival não é apenas uma competição, é um movimento de valorização de quem faz a cultura da nossa cidade acontecer no dia a dia. Queremos ver brilhando no palco aquela dona de voz poderosa, aquele jovem que compõe de madrugada, aquela dupla que ensaia na garagem. Todo mundo tem espaço."

Premiação e Reconhecimento

Para reconhecer a dedicação e o talento dos participantes, o Festival conta com premiação em dinheiro:

1º Lugar: R$ 600,00

2º Lugar: R$ 400,00

3º Lugar: R$ 200,00

Como Participar

As inscrições são totalmente gratuitas e podem ser realizadas através do formulário online disponível no link abaixo. Não há taxa de inscrição, não há barreiras burocráticas. A Prefeitura eliminou todos os obstáculos para que o único critério seja o talento e a vontade de participar.

Link para inscrições: https://docs.google.com/document/d/1NTtiuw-phf9yFADhqkl98pZKFNxrWCDY/edit

As inscrições são limitadas.

Regulamento Completo

O regulamento completo do Festival Municipal de Música está disponível para consulta, contendo todas as informações sobre categorias participantes, critérios de julgamento, cronograma completo do evento, direitos e deveres dos participantes e disposições gerais.

Link para regulamento: https://docs.google.com/document/d/1zfX-1qPLRH2PUgcI7qKQdV3Fn0zOIFIVUSp0XCUKU9o/edit?tab=t.0

Espaço de Todos

A Praça Municipal Nilo Paulo Balbinot, palco do Festival, foi escolhida por ser um espaço democrático, acessível e central, onde toda a população pode se reunir para celebrar a cultura local. O local conta com estrutura adequada para receber artistas e público, com sonorização.