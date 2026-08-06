Festival Municipal de Música de Espigão do Oeste reúne talentos locais em noite de valorização cultural

Espigão do Oeste/RO — A Prefeitura Municipal de Espigão d'Oeste, por meio da Coordenadoria de Cultura, convida todos os moradores do município para participarem do Festival Municipal de Música, que acontece no dia 21 de agosto, a partir das 19h30, na Praça Municipal Nilo Paulo Balbinot.
O evento tem como objetivo principal valorizar os talentos artísticos que existem em cada canto do município, desde os bairros até as comunidades rurais, reconhecendo que a cultura espigãoense é construída diariamente por pessoas que transformam suas paixões em arte.
Um Palco para Todos
O Festival Municipal de Música foi criado para ser um espaço democrático de expressão artística. Podem se inscrever cantores, duplas, bandas e instrumentistas de todas as idades, gêneros e estilos musicais. A iniciativa parte do reconhecimento de que Espigão d'Oeste possui um riquíssimo acervo de talentos que merecem ser conhecidos e celebrados por toda a comunidade.
Esse festival não é apenas uma competição, é um movimento de valorização de quem faz a cultura da nossa cidade acontecer no dia a dia. Queremos ver brilhando no palco aquela dona de voz poderosa, aquele jovem que compõe de madrugada, aquela dupla que ensaia na garagem. Todo mundo tem espaço."
Premiação e Reconhecimento
Para reconhecer a dedicação e o talento dos participantes, o Festival conta com premiação em dinheiro:
1º Lugar: R$ 600,00
2º Lugar: R$ 400,00
3º Lugar: R$ 200,00
Como Participar
As inscrições são totalmente gratuitas e podem ser realizadas através do formulário online disponível no link abaixo. Não há taxa de inscrição, não há barreiras burocráticas. A Prefeitura eliminou todos os obstáculos para que o único critério seja o talento e a vontade de participar.
Link para inscrições: https://docs.google.com/document/d/1NTtiuw-phf9yFADhqkl98pZKFNxrWCDY/edit
As inscrições são limitadas.
Regulamento Completo
O regulamento completo do Festival Municipal de Música está disponível para consulta, contendo todas as informações sobre categorias participantes, critérios de julgamento, cronograma completo do evento, direitos e deveres dos participantes e disposições gerais.
Link para regulamento: https://docs.google.com/document/d/1zfX-1qPLRH2PUgcI7qKQdV3Fn0zOIFIVUSp0XCUKU9o/edit?tab=t.0
Espaço de Todos
A Praça Municipal Nilo Paulo Balbinot, palco do Festival, foi escolhida por ser um espaço democrático, acessível e central, onde toda a população pode se reunir para celebrar a cultura local. O local conta com estrutura adequada para receber artistas e público, com sonorização.
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