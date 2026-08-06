A Rede Municipal de Ensino de Pimenta Bueno apresentou avanço no SAEB 2025

Por Assessoria

Publicada em 06/08/2026 às 14h33

Nos anos iniciais do Ensino Fundamental, a média do IDEB da rede municipal passou de 5,3, em 2023, para 6,1 em 2025, representando um crescimento de 0,8 ponto. O resultado demonstra a evolução do desempenho dos estudantes e reflete o trabalho desenvolvido pelas unidades escolares da rede municipal.

O SAEB é uma avaliação aplicada pelo Governo Federal em escolas de todo o país e fornece informações que auxiliam no acompanhamento da qualidade da educação básica. Os resultados servem como base para o planejamento de ações pedagógicas e para o aperfeiçoamento das políticas públicas voltadas ao ensino.

Além do avanço da média da rede, todas as escolas municipais tiverem crescimento significativo, evidenciando o comprometimento das equipes escolares, professores, gestores, servidores da educação, estudantes e famílias com a aprendizagem.

Os resultados reforçam a importância do acompanhamento contínuo do processo de ensino e aprendizagem e contribuem para a definição de estratégias que promovam a melhoria da qualidade da educação no município.

A Prefeitura de Pimenta Bueno, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), seguirá investindo em ações voltadas ao fortalecimento da aprendizagem, à qualificação das práticas pedagógicas e ao desenvolvimento da educação pública municipal, buscando oferecer um ensino cada vez mais eficiente aos estudantes da rede.