Corumbiara sai de posição intermediária e alcança 1º lugar de Rondônia no Ideb 2025

Por Assessoria

Publicada em 07/08/2026 às 08h52

A rede municipal de ensino de Corumbiara alcançou o 1º lugar em Rondônia nos anos iniciais do ensino fundamental no Ideb 2025, com nota 7,0. O resultado representa uma evolução significativa em relação ao desempenho registrado pelo município cinco anos atrás, quando Corumbiara ocupava uma posição bem mais abaixo no ranking estadual.

A mudança foi destacada pela administração municipal como um dos principais avanços da educação local nos últimos anos. Segundo a Prefeitura, o município saiu de uma colocação próxima à 30ª posição e, em um intervalo de cinco anos, chegou ao primeiro lugar entre as redes municipais do estado nessa etapa de ensino.

Para a administração, o resultado é consequência de um trabalho contínuo desenvolvido na rede municipal, com participação de profissionais da educação, estudantes e famílias. A Prefeitura também destaca a atuação do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE-RO) junto aos municípios, apontando que o acompanhamento e as orientações do órgão têm contribuído para a melhoria dos indicadores educacionais em diferentes cidades rondonienses.

Em nota oficial, o prefeito Leandro Teixeira Vieira e a secretária municipal de Educação, Fátima Aparecida Notaro, agradeceram aos gestores escolares, coordenadores pedagógicos, professores, servidores, alunos, pais e responsáveis que participam do processo educacional.

A administração municipal considera que a atuação conjunta entre as redes de ensino, gestores públicos e órgãos de controle tem contribuído para o aperfeiçoamento das políticas educacionais e para a elevação dos índices de aprendizagem.

Além de alcançar a primeira colocação estadual, o resultado representa uma mudança expressiva na posição ocupada por Corumbiara no cenário educacional de Rondônia. Há cinco anos, o município estava entre as posições inferiores do ranking e, agora, aparece no topo da classificação.

A Prefeitura ressaltou ainda que o desempenho não deve ser visto apenas como uma conquista pontual, mas como resultado de um processo construído ao longo dos últimos anos. O município pretende manter as ações voltadas à melhoria do ensino e à valorização dos profissionais da educação.

O Ideb reúne indicadores de desempenho dos estudantes e de fluxo escolar e é utilizado para acompanhar a qualidade da educação básica no país.

Com a nota 7,0, Corumbiara alcançou o melhor resultado de Rondônia nos anos iniciais da rede municipal no Ideb 2025, consolidando, segundo a administração, uma trajetória de evolução da educação local ao longo dos últimos cinco anos e refletindo também um movimento de melhoria dos indicadores educacionais observado em municípios do estado.