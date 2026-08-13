Prefeitura de Jaru divulga nova convocação de profissionais aprovados em processo seletivo

A Prefeitura de Jaru publicou, em edição suplementar do Diário Oficial da última quarta-feira (12), edital de convocação referente ao processo seletivo para contratação dos seguintes profissionais: nutricionista, assistente social, borracheiro, pedreiro, motorista de veículo pesado, operador de máquinas pesadas, cozinheiro e zelador.
Os candidatos convocados têm o prazo de três dias úteis, a contar da data de publicação do edital, para apresentar a documentação exigida e tomar posse nos respectivos cargos.
A entrega dos documentos deverá ser realizada exclusivamente em formato digital, por meio de peticionamento eletrônico.
CLIQUE AQUI E ACESSE O EDITAL DE CONVOCAÇÃO
https://transparencia.jaru.ro.
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