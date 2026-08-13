Prefeitura de Jaru divulga nova convocação de profissionais aprovados em processo seletivo

Por ascom

Publicada em 13/08/2026 às 16h42

A Prefeitura de Jaru publicou, em edição suplementar do Diário Oficial da última quarta-feira (12), edital de convocação referente ao processo seletivo para contratação dos seguintes profissionais: nutricionista, assistente social, borracheiro, pedreiro, motorista de veículo pesado, operador de máquinas pesadas, cozinheiro e zelador.

Os candidatos convocados têm o prazo de três dias úteis, a contar da data de publicação do edital, para apresentar a documentação exigida e tomar posse nos respectivos cargos.

A entrega dos documentos deverá ser realizada exclusivamente em formato digital, por meio de peticionamento eletrônico.

CLIQUE AQUI E ACESSE O EDITAL DE CONVOCAÇÃO

https://transparencia.jaru.ro. gov.br/novo/EXECUTIVO/ publicacoes/publicacao/2026/ 57/41115?perPage=10&page=1