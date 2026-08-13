Pastor Evanildo fiscaliza encascalhamento e destaca melhorias para moradores do Porto Cristo
Por Assessoria
Publicada em 13/08/2026 às 15h30
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 Moradores da Rua Boiçucanga, no bairro Porto Cristo, Zona Leste de Porto Velho, foram beneficiados com serviços de encascalhamento após uma solicitação apresentada pelo vereador Pastor Evanildo. A via enfrentava problemas com lama, buracos e dificuldades de acesso, principalmente durante o período de chuvas, prejudicando a circulação de moradores e veículos.

O pedido de providência foi acompanhado pelo vereador junto à comunidade. No dia 22 de julho, Pastor Evanildo esteve na Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEINFRA) acompanhado de moradores para apresentar e acompanhar as demandas do bairro. A solicitação resultou no atendimento da comunidade com a realização do encascalhamento da via e ações paliativas para melhorar as condições de trafegabilidade.

Durante a fiscalização do serviço, o vereador Pastor Evanildo destacou a importância de acompanhar de perto as demandas apresentadas pelos moradores e agradeceu à Prefeitura de Porto Velho e ao então secretário da SEINFRA, Thiago Cantanhede, pelo atendimento à solicitação.

“Nosso trabalho é ouvir a comunidade, levar as demandas aos órgãos responsáveis e acompanhar para que as melhorias realmente cheguem até os moradores. A Rua Boiçucanga precisava dessa atenção, e hoje podemos acompanhar de perto o serviço sendo realizado. Agradeço à Prefeitura de Porto Velho e ao então secretário Thiago Cantanhede por atenderem a essa solicitação e contribuírem para melhorar as condições de acesso dos moradores”, afirmou Pastor Evanildo.

A moradora Juliana, presidente da Associação ASBEN, agradeceu o atendimento e destacou a participação da comunidade na busca pela melhoria da infraestrutura. “Sou moradora do bairro Porto Cristo e presidente da Associação ASBEN. Quero agradecer ao nosso vereador Pastor Evanildo, que no dia 22 de julho esteve na secretaria juntamente com a comunidade para acompanhar o nosso pedido de providência. Ele também esteve no bairro acompanhando essa demanda, quando solicitamos o encascalhamento das ruas e uma ação paliativa. Hoje a comunidade está sendo beneficiada e está muito feliz e agradecida”, declarou.

Juliana também agradeceu aos responsáveis pelo atendimento da solicitação. “Só temos a agradecer à Prefeitura de Porto Velho, ao vereador Pastor Evanildo e a toda a equipe. Em nome de todos os moradores, nosso muito obrigado por atenderem essa demanda e trazerem essa melhoria para a comunidade”, completou.

Política Porto Velho
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