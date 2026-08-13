TV Globo faz jogo bruto contra Eliana

Por IG

Publicada em 13/08/2026 às 16h00

Quando a TV Globo contratou Eliana para os domingos, os diretores Amaury Soares e Paulo Marinho cometeram o erro de não colocá-la diretamente no ar, escalando-a para o GNT com o objetivo de descansar sua imagem.

Mas o erro começou aí. Eles contrataram Eliana, que estava bem no SBT.

Mas, ao não entenderem de TV aberta, Amaury e Paulo acreditavam que a imagem de Eliana deveria mudar.

Ora, mas, se eles contrataram a Eliana do SBT, deveriam saber que era aquela apresentadora do SBT que o público queria.

Mas, com a arrogância e a prepotência que usaram na ação, queriam que Eliana tivesse uma imagem da TV Globo.

E, nessa passagem, Eliana perdeu sua identidade e não a encontrou até agora.

Vejam que Eliana deixou no SBT o personagem dela. Mas a culpa não é dela, e sim de Amaury Soares e Paulo Marinho.

Agora, com o Ibope não sendo o que Amaury Soares e Paulo Marinho esperavam, querem trocar Eliana de horário, passando-a para o meio-dia.

Isso porque, depois, devem colocar um filme que deve entregar bom Ibope para o futebol, que entrega bom Ibope para Luciano Huck.