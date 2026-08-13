Antonio Fagundes deve voltar à novela para levantar o Ibope

Por IG

Publicada em 13/08/2026 às 16h07

Os péssimos ibopes da novela das 8 da TV Globo deixaram o comando da TV tão preocupado que estão estudando como fazer Antonio Fagundes, que teria morrido na novela, voltar a atuar para levantar o Ibope.

Este não é o primeiro caso em que a TV Globo, depois de dispensar os seus principais atores, tem péssimos resultados no Ibope.

O atual comando da TV Globo, nas mãos de Amauri Soares, ajudado pelo presidente Paulo Marinho, sim, ali é o presidente que ajuda o diretor a fazer bobagens, repetindo, não é a primeira vez que dispensam grandes atores por idade ou por economia e, depois, o Ibope da novela é pífio.

Faz tempo que isto acontece na TV Globo, onde os herdeiros de Roberto Marinho mandam e desmandam, sempre ouvindo Amauri Soares.

Seria mais adequado que eles contratassem Boni de novo para aprenderem a fazer TV aberta.