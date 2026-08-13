Aplicativo PVH+ alcança mais de 10 mil usuários em três meses

Por João Paulo Prudêncio

Publicada em 13/08/2026 às 16h10

Lançado ao público no último mês de maio, o aplicativo PVH+ vem se tornando uma ferramenta importante no dia a dia dos moradores de Porto Velho. A plataforma unifica o acesso a serviços públicos e disponibiliza inteligência artificial para atendimento ao cidadão. Em menos de três meses, o aplicativo alcançou a marca de 10 mil cadastros.

Os números demonstram a adesão da população ao aplicativo, uma iniciativa inédita e inovadora em Porto Velho, que busca facilitar o acesso aos serviços públicos e aproximar ainda mais a Prefeitura da população.

Com uma plataforma acessível e de fácil utilização, o PVH+ já reúne usuários de diferentes faixas etárias, incluindo um número significativo de pessoas com deficiência. Por meio da ferramenta, é possível realizar agendamentos de consultas, além de acessar outros serviços disponibilizados pela administração municipal.

De acordo com o prefeito Léo Moraes, a adesão da sociedade demonstra que ideias práticas e modernas podem contribuir para melhorar a vida da população e proporcionar uma evolução na relação entre o cidadão de Porto Velho e o poder público.

“O PVH+ é fruto de um trabalho integrado que conta com equipe técnica, estudo social e muita dedicação. A Prefeitura vem buscando aplicar as melhores tendências do setor público, que garantam eficiência e respeito ao cidadão. Quem ainda não baixou o aplicativo está convidado para ter essa experiência diferenciada”.

Além do agendamento de consultas, o PVH+ oferece serviços como emissão de alvarás, notas fiscais e licenciamentos, além de solicitações de tapa-buracos, manutenção da iluminação pública e coleta de lixo, entre uma série de serviços que vêm sendo gradualmente integrados ao sistema digital.

Para baixar o aplicativo, basta acessar a Google Play Store ou a App Store, procurar por “PVH+” e realizar o download gratuito. A ferramenta também está disponível pelo site pvhmais.portovelho.ro.gov.br.

O cidadão também pode adicionar o número de atendimento automatizado (69) 98473-2524 aos contatos e interagir com o robô inteligente da Prefeitura, que orienta e direciona o usuário para os serviços desejados.

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