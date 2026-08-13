Triathlon Sprint Copa Norte reúne atletas em Porto Velho neste domingo

Por Assessoria

Publicada em 13/08/2026 às 10h16

Porto Velho recebe neste domingo, 16 de agosto, o Triathlon Sprint Copa Norte – Etapa Porto Velho, competição que reunirá atletas para uma disputa envolvendo três modalidades: 750 metros de natação, 20 quilômetros de ciclismo e 5 quilômetros de corrida.

A prova terá início previsto para as 7h, no Balneário Paraíso Tropical, em Porto Velho, e é realizada pela Federação de Triathlon do Estado de Rondônia (FERROTRI).

Além de incentivar a prática esportiva e reunir atletas de diferentes localidades, a competição tem importância no calendário do triathlon, pois a etapa é apresentada como válida para classificação ao Campeonato Mundial de Triathlon de 2027, em Hamburgo, na Alemanha. De acordo com a organização, apenas atletas da categoria Speed estarão classificados para o Mundial por meio da competição.

A modalidade Sprint exige dos participantes preparo físico, resistência e capacidade de desempenho nas três etapas da prova. Os atletas deverão comparecer ao local devidamente equipados e aptos para participar da competição.

O evento também reforça a presença de Rondônia no calendário regional e nacional do triathlon. A FERROTRI mantém calendário de competições que inclui provas de Aquathlon, Duathlon e Triathlon, além de etapas da Copa Norte.

Evento: Triathlon Sprint Copa Norte – Etapa Porto Velho

Data: 16 de agosto de 2026

Horário: início previsto para 7h

Local: Balneário Paraíso Tropical – Porto Velho/RO

Modalidades:

Natação: 750 metros

Ciclismo: 20 quilômetros

Corrida: 5 quilômetros

Realização: FERROTRI – Federação de Triathlon do Estado de Rondônia

Informações: (69) 99370-7155 – FERROTRI