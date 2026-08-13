Intercâmbio fortalece conhecimentos sobre Sistemas Agroflorestais e produção sustentável em Nova Califórnia

Por Jean Carla Costa

Publicada em 13/08/2026 às 11h09

Mais de 30 agricultores agroecológicos cadastrados na Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Semagric) participaram, na primeira semana de agosto, de um intercâmbio técnico no distrito de Nova Califórnia, em Porto Velho. Promovida pela Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), por meio do projeto ProTS, em parceria com a Semagric, a atividade teve como objetivo ampliar conhecimentos sobre sistemas produtivos sustentáveis. “É uma oportunidade de conhecer, na prática, modelos que podem ser adaptados às propriedades”, destacou a engenheira da Semagric, Laís Mary Lisboa.

A programação incluiu uma visita técnica às instalações da Reca, referência na produção sustentável na Amazônia, onde os agricultores conheceram experiências de organização, comercialização e agregação de valor à produção familiar. O grupo também visitou propriedades com Sistema Agroflorestal (SAF), integrando culturas como cupuaçu, açaí e castanha-do-brasil, e Sistema Agrossilvipastoril (SAG), que combina árvores, pastagens e pecuária de corte.

Para Cristiane Fernandes Miranda Silva, da Associação Vale do Sol – Asprona/Cosean, a troca de experiências é fundamental. “A gente aprende muito vendo o que outros produtores estão fazendo”.

intercâmbio também promoveu diálogo entre agricultores, técnicos e pesquisadores

Além das visitas, o intercâmbio promoveu diálogo entre agricultores, técnicos e pesquisadores, fortalecendo a troca de experiências e as redes de cooperação.

Para o prefeito Léo Moraes, iniciativas que levam conhecimento e novas tecnologias ao campo contribuem diretamente para o fortalecimento da agricultura familiar.

“Quando aproximamos nossos agricultores de experiências que deram certo, estamos ampliando oportunidades e criando caminhos para uma produção mais eficiente, sustentável e rentável. É conhecimento que chega ao campo e pode transformar a realidade das famílias”, destacou o prefeito Léo Moraes.

Para O secretário da Semagric Douglas Bener, iniciativas como essa contribuem para incentivar a inovação, diversificar a produção, aumentar a renda e reduzir impactos ambientais. “A sustentabilidade também significa gerar renda e qualidade de vida para as famílias”.