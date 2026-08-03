Por TJ/RO

Publicada em 14/08/2026 às 13h50

A 3ª Corrida e Caminhada de Rua do Judiciário acontece neste domingo, 16 de agosto, e reunirá magistrados, servidores, colaboradores e a comunidade em um momento de esporte, integração e promoção da saúde. A concentração será em frente ao Edifício-Sede do Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO), com início da programação às 5h e largada prevista para 6h.

Categorias

Corrida 5KM e 10KM

Público geral, femenino e masculino; Tribunal de Justiça, fenino e masculino; PCD femenino e masculino.

Caminhada

A categoria é destinada aos atletas que buscam participar do evento de maneira moderada, mantendo o espírito competitivo. Os participantes poderão escolher livremente o momento de seu retorno para a linha de chegada, desde que o percurso se mantenha dentro do trajeto delimitado para os 5 e os 10 quilômetros.

Corridinha Kids

A programação também contará com a Corridinha Kids, voltada a dependentes de magistrados e servidores do TJRO, com distâncias definidas de acordo com a faixa etária:

Até 5 anos: 50 metros

6 e 7 anos: 100 metros

8 e 9 anos: 150 metros

10 e 11 anos: 200 metros

12 e 13 anos: 300 metros

Confira a programação

05h00 – Chegada dos atletas

05h40 – Aquecimento

05h50 – Orientações sobre o percurso e fala da Administração do TJRO

05h55 – Hino Nacional e Hino de Rondônia

06h00 – Largada

07h45 – Corrida Kids

08h00 – Premiações

09h00 – Encerramento

Confira outras dicas importantes

Alimentação: Evite participar da corrida em jejum. A recomendação é optar por uma alimentação leve e equilibrada, com alimentos que já façam parte da rotina. Também é importante evitar refeições muito gordurosas ou em grandes quantidades próximas ao horário da atividade.

Hidratação: A hidratação deve começar antes da prova. Beber água ao longo do dia anterior e antes da atividade ajuda a manter o organismo hidratado. Durante o percurso, os participantes devem aproveitar os pontos de hidratação sempre que necessário ou utilizar sua própria garrafinha, especialmente em caso de calor.

Roupas e calçados: Prefira roupas leves, confortáveis e adequadas para a prática esportiva. O tênis também merece atenção: o ideal é utilizar um calçado já conhecido, confortável e apropriado para corrida ou caminhada. Evite estrear um tênis no dia da prova, pois isso pode causar desconforto, bolhas e até lesões.

Descanso e preparação: Uma boa noite de sono contribui para a disposição durante a atividade. Nos dias que antecedem a prova, quem estiver treinando deve respeitar os próprios limites e evitar treinos excessivos ou de alta intensidade imediatamente antes do evento.

Respeite seu próprio ritmo: Durante o percurso, cada participante deve respeitar seu nível de preparo físico. Quem está começando pode alternar momentos de caminhada e corrida, sem a necessidade de acompanhar o ritmo de atletas mais experientes.

A prova será disputada nas distâncias de 5 km e 10 km, além das categorias de caminhada e Corridinha Kids. O tempo máximo para a realização da corrida é de duas horas.

Fique atento aos sinais do corpo: Em caso de tontura, falta de ar intensa, dor, fraqueza ou qualquer outro mal-estar, a orientação é reduzir o ritmo ou interromper a atividade e procurar auxílio da equipe responsável pelo evento.

Condições climáticas: A largada da corrida será realizada na data prevista sob qualquer condição climática, desde que não coloque em risco a integridade física dos participantes.

A 3ª Corrida e Caminhada de Rua do Judiciário integra o Programa BemJud, do Tribunal de Justiça de Rondônia, e tem como objetivo incentivar o bem-estar e a qualidade de vida, promovendo saúde física, social e mental, além de fortalecer a integração entre o Poder Judiciário e a comunidade.