Cacoal realiza vacinação antirrábica neste sábado, nas unidades de saúde

Por CACOAL NOTÍCIAS

Publicada em 14/08/2026 às 14h33

A população de Cacoal (RO), terá neste sábado, 15 de agosto, mais uma oportunidade para proteger cães e gatos contra a raiva. A campanha de vacinação antirrábica será realizada nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), ampliando o acesso dos tutores à imunização dos animais. A reportagem é de Márcio Gomes, da TV Suruí Cacoal.

A iniciativa busca aumentar a cobertura vacinal no município e conscientizar a população sobre a importância de manter a vacinação dos animais domésticos atualizada. A raiva é uma doença infecciosa grave, que pode atingir mamíferos e também ser transmitida aos seres humanos.

A vacinação é considerada a principal forma de prevenção da raiva em cães e gatos. Além de proteger o próprio animal, a imunização contribui diretamente para a saúde pública, reduzindo os riscos de circulação do vírus e de transmissão para as pessoas.

A orientação é para que os tutores aproveitem a mobilização deste sábado e procurem uma das unidades participantes, especialmente quando o animal estiver dentro dos critérios estabelecidos para receber a dose.

Durante o deslocamento, é importante transportar os animais com segurança. Cães devem ser conduzidos com coleira e guia, enquanto gatos podem ser levados em caixas apropriadas ou outros meios seguros que evitem fugas e acidentes.

Manter a vacinação em dia é também um gesto de responsabilidade com toda a comunidade. Mesmo com o controle da raiva urbana alcançado ao longo dos anos por meio das campanhas de imunização, a prevenção precisa continuar.

A orientação das autoridades de saúde é para que a população não deixe a vacinação para depois. A participação dos tutores é fundamental para manter Cacoal protegida e garantir mais segurança tanto para os animais quanto para as famílias.