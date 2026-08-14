47ª Taça Alvorada de Futsal abre inscrições e promete reunir grandes equipes em Ji-Paraná

Por Leandro Pereira

Publicada em 14/08/2026 às 08h42

Já estão abertas as inscrições para a 47ª Taça Alvorada/Semes de Futsal, uma das competições mais tradicionais do calendário esportivo de Ji-Paraná. A expectativa é reunir equipes de diferentes municípios de Rondônia e proporcionar grandes disputas no futsal regional.

A competição será realizada pela Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Esportes (Semes), com apoio da Liga de Futebol de Salão. A organização está sob responsabilidade dos servidores Vilson Mendes e professor Paulo Lucena.

Todos os custos relacionados à arbitragem e à logística da competição serão custeados pela Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Semes. A iniciativa atende à determinação do prefeito Affonso Cândido (PL) de fortalecer o calendário esportivo do município, incentivando a prática esportiva, o bem-estar e a integração entre atletas de várias cidades do estado.

Na categoria masculina, a premiação total será superior a R$ 10 mil. A premiação da categoria feminina ainda está em fase de definição.

Todos os jogos serão realizados no Ginásio de Esportes Adão Lamota.

As equipes interessadas em participar podem obter mais informações pelos telefones (69) 99300-0009, com Vilson, ou (69) 99228-6916, com o professor Lucena.

Campeões da 46ª Taça Alvorada

Na edição de 2026, a competição contou com a participação de 24 equipes. Na categoria masculina, o Bela Vista, de Pimenta Bueno, conquistou o título ao vencer o Mojuca, de Porto Velho, por 3 a 1, em uma partida marcada por muita técnica e determinação.

No feminino, o Arsenal ficou com o título após vencer o PSP/Destak F.C. pelo placar de 3 a 1.

O secretário municipal de Esportes, Alessandro Barroso, destacou o trabalho da Semes para manter a tradição da Taça Alvorada e ampliar a participação de equipes de diferentes regiões.

“Queremos manter a tradição da competição, convidando equipes de várias partes do estado para proporcionar disputas de alto nível e grandes espetáculos. Este ano, a Semes já realizou a Copa dos Servidores e deu suporte a outras competições e modalidades. Queremos realizar ainda mais competições e continuar proporcionando qualidade de vida aos nossos munícipes”, ressaltou.

Com a abertura das inscrições, a expectativa é de que a 47ª edição reúna novamente equipes de destaque do futsal de Rondônia e fortaleça Ji-Paraná como um dos principais polos esportivos do estado.