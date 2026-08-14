Solenidade de entrega do 2º Prêmio OAB-RO de Jornalismo será no dia 30 de setembro

Por Ascom OAB/RO

Publicada em 14/08/2026 às 09h13

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Rondônia (OAB RO) já definiu a data para celebrar o talento e a relevância da imprensa local: a solenidade de entrega do 2º Prêmio OAB Rondônia de Jornalismo está oficialmente confirmada para o dia 30 de setembro, às 17 horas, no Plenário da sede da Seccional, em Porto Velho.

A cerimônia marcará uma edição caracterizada pela democratização do acesso à disputa. Conforme anunciado na matéria de lançamento da OAB RO, a competição expandiu seu alcance ao autorizar expressamente a inscrição de assessores de imprensa , de órgãos públicos ou entidades privadas e de comunicadores vinculados à Administração Pública nas esferas municipal, estadual e federal, regra oficializada na Errata ao Edital nº 008/2026.

Reconhecimento e premiações em dinheiro

A solenidade no Plenário da Ordem consagrará as produções jornalísticas de maior destaque sob a temática oficial “Onde tem advocacia, tem OAB”, valorizando reportagens que retratam a defesa das prerrogativas profissionais e a importância da advocacia para a cidadania.

As premiações somam incentivos financeiros distribuídos nas seguintes categorias:

• Categorias Profissionais (Webjornalismo, Telejornalismo, Radiojornalismo e Fotojornalismo):

o 1º lugar: R$ 5.000,00

o 2º lugar: R$ 3.000,00 (R$ 2.000,00 na categoria Telejornalismo)

o 3º lugar: R$ 1.000,00

• Categoria Acadêmica (estudantes de Jornalismo sob orientação docente):

o 1º lugar: R$ 2.000,00

o 2º lugar: R$ 1.000,00

Prazos e critérios de participação

Os comunicadores de todo o estado podem submeter matérias e reportagens veiculadas entre 1º de janeiro e 31 de agosto de 2026. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente por meio do formulário eletrônico disponível no portal oficial da OAB RO, com prazo final fixado em 31 de agosto de 2026.

Garantindo a lisura e a imparcialidade na avaliação das matérias, a OAB RO reitera que permanece vedada a participação de profissionais que possuam qualquer vínculo empregatício, contratual ou de prestação de serviços com a Seccional ou com suas Subseções.