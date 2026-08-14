Seis nomes registram candidaturas ao Governo de Rondônia: Hildon é o mais rico e Expedito Netto o mais “pobre”; veja evolução de patrimônio

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 14/08/2026 às 09h30

PORTO VELHO, RO - Hildon Chaves chega à eleição de 2026 com o maior patrimônio declarado entre os seis candidatos ao Governo de Rondônia: R$ 30.330.625,02. No outro extremo está Expedito Netto, com R$ 351.226,00. Entre eles aparecem Samuel Costa, com R$ 3.631.297,68; Pedro Abib, com R$ 2.936.485,00; Marcos Rogério, com R$ 2.376.169,92; e Adailton Furia, com R$ 1.665.086,74. Confira os dados detalhados ao fim da matéria.

O patrimônio de 2026, porém, é apenas a fotografia atual. As declarações de eleições anteriores mostram trajetórias diferentes. Em valores absolutos, Hildon teve o maior aumento entre o primeiro registro disponível e 2026: passou de R$ 11.261.219,90 em 2016 para R$ 30.330.625,02, diferença de R$ 19.069.405,12, ou aproximadamente 169,3%.

Samuel Costa começou a série em 2014 com R$ 0,00, o que impede o cálculo percentual convencional entre aquele ano e 2026. Em valores absolutos, chegou a R$ 3.631.297,68. Tomando como ponto de partida o primeiro patrimônio diferente de zero, R$ 147.154,89 em 2020, o avanço até 2026 é de R$ 3.484.142,79, aproximadamente 2.367,7%.

Entre os candidatos cuja série começa com valor superior a zero, Marcos Rogério apresenta o maior crescimento proporcional: saiu de R$ 260.000,00 em 2010 para R$ 2.376.169,92 em 2026, diferença de R$ 2.116.169,92, ou aproximadamente 813,9%. Adailton Furia passou de R$ 280.000,00 em 2016 para R$ 1.665.086,74 em 2026, crescimento nominal de R$ 1.385.086,74, aproximadamente 494,7%.

Expedito Netto seguiu o caminho inverso no acumulado. Declarou R$ 1.775.000,00 em 2014 e R$ 351.226,00 em 2026, redução nominal de R$ 1.423.774,00, cerca de 80,2%. Entre 2022 e 2026, no entanto, houve recuperação: o valor passou de R$ 53.802,61 para R$ 351.226,00, alta de 552,8%. Pedro Abib não entra na comparação histórica porque é sua primeira eleição.

Os números representam valores nominais declarados à Justiça Eleitoral em cada eleição.

Hildon Chaves, candidato pelo União, declarou R$ 30.330.625,02 em apenas três registros. O maior, de R$ 26.862.310,37, reúne “participações societárias, aplicações, créditos e bens no exterior”. Outros imóveis somam R$ 3.150.529,65, e uma SW4 foi avaliada em R$ 317.785,00.

Sua série começa em 2016, quando declarou R$ 11.261.219,90 na disputa pela Prefeitura de Porto Velho pelo PSDB. Em 2020, novamente candidato a prefeito, informou R$ 20.357.001,50, alta de 80,8%. Em 2026, pelo União, chegou aos R$ 30.330.625,02, crescimento de 49% em relação a 2020 e acréscimo nominal superior a R$ 19 milhões desde 2016.

Samuel Costa, candidato pelo PSB, aparece em segundo, com R$ 3.631.297,68 distribuídos em 18 registros. Entre os veículos estão uma Chevrolet S10, de R$ 87.000,00; um HB20, de R$ 45.000,00; uma Ducati Monster, de R$ 48.000,00; uma Hilux SW4, de R$ 320.000,00; e uma Hilux SRV 4x4, de R$ 210.000,00. Juntos, somam R$ 710.000,00.

Nos imóveis, declarou apartamento no Residencial Castellato, com duas vagas, por R$ 680.000,00; uma garagem no mesmo residencial, por R$ 70.000,00; propriedade rural em Canutama, no Amazonas, por R$ 130.000,00; e R$ 555.000,00 referentes a 50% de terreno e construção de uma casa no Condomínio Verana. Também informou uma casa de 120 metros quadrados em terreno de 360 metros quadrados, em Porto Velho, por R$ 150.000,00, além de R$ 500.000,00 correspondentes a 50% de um prédio comercial na Avenida Amazonas, com um ponto comercial e quatro salas.

Na parte financeira, aparecem R$ 18.427,68 em conta corrente, R$ 240.000,00 em aplicações e letras de crédito, R$ 7.870,00 em poupança, R$ 70.000,00 em dinheiro em espécie e outros R$ 200.000,00 descritos como disponibilidade para investimento. Há ainda R$ 100.000,00 ligados à Brasil 364 Comunicação Ltda. e R$ 200.000,00 referentes a uma sociedade individual de advocacia.

Samuel declarou R$ 0,00 em 2014, quando concorreu a deputado estadual pelo PT do B; R$ 147.154,89 em 2020, candidato a prefeito pelo PC do B; R$ 510.500,00 em 2022, na disputa para deputado federal pelo mesmo partido, alta de 246,9%; R$ 2.217.418,54 em 2024, candidato a prefeito pela Rede, crescimento de 334,4%; e R$ 3.631.297,68 em 2026, aumento de 63,8% sobre 2024.

Pedro Abib, do MDB, aparece em terceiro, com R$ 2.936.485,00. Mais da metade está em uma casa residencial avaliada em R$ 1.569.500,00. Também declarou R$ 533.578,89 em quotas empresariais, dois registros de empréstimos para terceiros, de R$ 173.406,11 e R$ 280.000,00, além de R$ 200.000,00 em dinheiro em espécie para investimento e um veículo de R$ 180.000,00.

Marcos Rogério, candidato pelo PL, declarou R$ 2.376.169,92. O maior registro é de R$ 1 milhão em quotas de capital constituídas mediante incorporação de propriedade rural em Vale do Paraíso ao capital da Agropecuária MRB Ltda. Também declarou apartamento no bairro Embratel, em Porto Velho, por R$ 700.000,00, adquirido com recursos da venda de outro apartamento no bairro São João Bosco, e apartamento no bairro Nova Brasília, em Ji-Paraná, por R$ 370.000,00, com referência a consórcio imobiliário.

A relação inclui ainda cartas de crédito de consórcio de R$ 85.972,50 e R$ 152.287,14; aplicações de renda fixa de R$ 10.751,00 na Caixa e R$ 10.638,08 em BB CDB; R$ 25.521,20 em quota de capital do Sicoob Centro; e R$ 21.000,00 em VGBL da Caixa Vida e Previdência.

Marcos Rogério declarou R$ 260.000,00 em 2010; R$ 733.005,50 em 2014, alta de 181,9%; R$ 1.301.704,58 em 2018, crescimento de 77,6%; R$ 2.327.000,00 em 2022, aumento de 78,8%; e R$ 2.376.169,92 em 2026, avanço de 2,1%. No acumulado, são R$ 2.116.169,92 a mais entre 2010 e 2026.

Adailton Furia, do PSD, declarou R$ 1.665.086,74. O maior bem é uma participação de R$ 500.000,00 no Auto Posto da Sete Ltda. Também aparecem um lote urbano com prédio comercial por R$ 400.000,00; três lotes urbanos com duas casas por R$ 350.000,00; dois lotes urbanos por R$ 150.000,00; um lote rural por R$ 90.000,00; um terreno por R$ 175.000,00; e R$ 86,74 em outros créditos e poupança vinculados.

Na evolução patrimonial, Furia declarou R$ 280.000,00 em 2016; R$ 283.992,22 em 2018, aumento de 1,4%; R$ 684.103,56 em 2020, alta de 140,9%; R$ 1.591.074,34 em 2024, crescimento de 132,6%; e R$ 1.665.086,74 em 2026, avanço de 4,7%. A diferença nominal entre 2016 e 2026 é de R$ 1.385.086,74.

Expedito Netto, candidato pelo PT, número 13, tem o menor patrimônio do grupo, R$ 351.226,00. Desse total, R$ 300.000,00 estão em dinheiro em espécie, descritos como disponibilidade para investimento. Também declarou um Jet Sky Sea Doo 215, ano 2012, com reboque Pegasus, adquirido em fevereiro de 2015, por R$ 49.899,00, e R$ 1.327,00 em Ourocap BB.

É o único candidato com série comparável cujo patrimônio de 2026 continua abaixo do primeiro registro. Expedito declarou R$ 1.775.000,00 em 2014; R$ 88.550,63 em 2018, queda de 95%; R$ 53.802,61 em 2022, nova redução de 39,2%; e R$ 351.226,00 em 2026, recuperação de 552,8%. Mesmo assim, o valor atual permanece R$ 1.423.774,00 abaixo do declarado em 2014.

Ferramenta do Rondônia Dinâmica concentrou a coleta dos dados

Os dados desta reportagem foram coletados por meio da ferramenta de consulta às Eleições 2026 do Rondônia Dinâmica, que reúne informações públicas fornecidas pelo Tribunal Superior Eleitoral e permite localizar candidatos por nome, número, cargo ou partido.

Cada perfil traz nome de urna, partido, número, situação do registro, fotografia oficial, dados pessoais de divulgação pública, redes sociais informadas à Justiça Eleitoral e declaração de bens. Nas candidaturas ao Governo, também estão disponíveis informações da chapa e documentos da Justiça Eleitoral, incluindo o plano de governo quando inserido na base do TSE.

A ferramenta foi usada para reunir as declarações de 2026 e os históricos disponíveis. Os registros são atualizados a partir da base pública da Justiça Eleitoral e podem mudar conforme novas informações são disponibilizadas pelo TSE.

As comparações históricas consideram valores nominais. Eles não estão corrigidos monetariamente e não representam necessariamente o preço atual de mercado dos bens.

PATRIMÔNIO DECLARADO EM 2026 E EVOLUÇÃO PATRIMONIAL