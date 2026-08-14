Inscrições para concurso da Guarda Civil Municipal entram na reta final; candidatos têm até 17 de agosto para garantir participação no certame

Por Jhon Silva

Publicada em 14/08/2026 às 10h39

Quem pretende disputar uma vaga na primeira Guarda Civil Municipal de Porto Velho deve ficar atento ao prazo. As inscrições para o concurso público entram na reta final e seguem abertas até o dia 17 de agosto, após prorrogação realizada pela Prefeitura de Porto Velho.

O certame marca uma nova etapa na estruturação da segurança pública municipal e prevê 150 vagas, sendo 50 para preenchimento imediato e outras 100 destinadas à formação de cadastro de reserva.

Das 50 vagas imediatas, 35 são destinadas à ampla concorrência, 10 a candidatos negros e cinco a pessoas com deficiência. A remuneração inicial prevista é de R$6.312,50.

Com o encerramento das inscrições se aproximando, os candidatos também devem ficar atentos às próximas etapas. A prova objetiva está prevista para 20 de setembro e o resultado definitivo deve ser divulgado em 29 de outubro. Já os testes de aptidão física estão programados para os dias 7 e 8 de novembro.

A expectativa da administração municipal é avançar nas etapas do concurso para que, no próximo ano, a primeira turma de guardas municipais possa iniciar a atuação nas ruas da capital, reforçando as políticas de proteção do patrimônio público e de segurança dos cidadãos.

Léo Moraes destaca que a realização do concurso representa um passo importante para a implantação efetiva da Guarda Civil Municipal

O prefeito Léo Moraes destaca que a realização do concurso representa um passo importante para a implantação efetiva da Guarda Civil Municipal.

“Estamos construindo uma nova etapa para a segurança pública de Porto Velho. A Guarda Municipal é um projeto aguardado pela nossa população e estamos avançando para colocá-lo em prática. Desejo boa sorte aos candidatos nesta caminhada. Queremos, no próximo ano, começar a ver os primeiros guardas atuando nas ruas, ajudando a cuidar do patrimônio público e, principalmente, das pessoas”, afirmou o prefeito.

O concurso é organizado pelo Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (IDECAN) e acompanhado e fiscalizado pela Comissão Especial do Concurso Público instituída pelo Município de Porto Velho.

As inscrições devem ser realizadas pela página oficial do concurso no IDECAN.

https://concurso.idecan.org.br/

Os candidatos também podem consultar o documento com as informações completas sobre o certame disponibilizado pela Prefeitura de Porto Velho.

https://agencia.portovelho.ro.gov.br/uploads/arquivos/EDITAL%20PRORROGA%C3%87%C3%83O%20GUARDA%20MUNICIPAL.pdf

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