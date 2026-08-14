Mariana e Maurício Carvalho realizam adesivaço e dão início oficial à campanha em Porto Velho

A campanha eleitoral começa oficialmente com mobilização nas ruas. Neste domingo, 16 de agosto, a partir das 8h, Porto Velho será palco do adesivaço de Mariana Carvalho, candidata ao Senado Federal pelo Republicanos, e Maurício Carvalho, candidato à reeleição para deputado federal pelo União Brasil.
O encontro será realizado na Villa Privillege, antiga Talismã 21, e contará também com a presença de Hildon Chaves, candidato ao Governo de Rondônia pelo União Brasil.
A programação marca o início oficial da campanha e deve reunir apoiadores, prefeitos, vereadores, lideranças políticas, representantes de diferentes municípios e pessoas que acompanham a trajetória dos candidatos.
Para Mariana Carvalho, o adesivaço será o primeiro grande encontro público da campanha ao Senado e representa o momento de reunir, nas ruas, as pessoas que fizeram parte de sua trajetória e que agora acompanham um novo projeto para Rondônia. “Eu quero começar essa caminhada do jeito que sempre fizemos: perto das pessoas. Quero conversar, ouvir e estar perto das pessoas”, afirma Mariana.
Aliança por Rondônia
A presença conjunta de Mariana, Maurício e Hildon Chaves reforça a articulação entre os candidatos que integram o mesmo campo político e pretendem percorrer Rondônia durante o período eleitoral.
Maurício Carvalho, que busca a reeleição para a Câmara dos Deputados, destaca a importância de iniciar a campanha com a participação das pessoas. “Campanha se faz na rua, olhando no olho, conversando e ouvindo. Por isso, queremos começar esse novo ciclo juntos, com os nossos apoiadores e com as lideranças que caminham conosco. O convite está feito para todo mundo que quiser estar ao nosso lado neste domingo”, afirma Maurício.
Serviço
Data: 16 de agosto, domingo
Horário: a partir das 8h
Local: Villa Privillege (antiga Talismã 21)
Endereço: Av. Mamoré, 530, Lagoinha, Porto Velho.
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