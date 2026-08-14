Depois de Michelle, Flávio Bolsonaro convoca Rondônia para lançamento de Bruno Bolsonaro Scheid ao Senado

Depois de Michelle Bolsonaro, agora foi a vez de Flávio Bolsonaro (PL) convocar Rondônia para o lançamento oficial da candidatura de Bruno Bolsonaro Scheid (PL) ao Senado. O filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro gravou uma mensagem direcionada aos rondonienses convidando para o ato marcado para este domingo, 16 de agosto, em Ji-Paraná.
“Sou Flávio Bolsonaro e eu quero te fazer um convite”, inicia o senador. Em seguida, anuncia o lançamento da candidatura de Bruno ao Senado, informa que o encontro será realizado na Prime House, a partir das 9h, e encerra com um recado direto: “Espero vocês lá”.
A convocação acontece poucos dias depois de Michelle Bolsonaro também gravar uma mensagem em apoio ao lançamento. No vídeo anterior, a ex-primeira-dama foi ainda mais enfática ao apresentar Bruno como o “escolhido de Jair Bolsonaro” para disputar uma das vagas de Rondônia no Senado. Agora, com Flávio também entrando na mobilização, a proximidade de Bruno com a família do ex-presidente volta a ficar em evidência.
O apoio não surge apenas no período eleitoral. Bruno construiu ao longo dos últimos anos uma relação próxima com Jair Bolsonaro e sua família e chega à disputa pelo Senado identificado com as principais bandeiras defendidas pelo grupo em Rondônia. A sequência de manifestações de Michelle e Flávio reforça justamente esse vínculo e dá peso político ao lançamento que acontece neste fim de semana.
Nas redes sociais, Bruno destacou que sua caminhada oficial rumo ao Senado já tem “hora, data e lugar para começar” e mencionou o apoio da família Bolsonaro e a força de quem produz. O candidato também afirmou que pretende representar Rondônia com uma voz “firme, leal e corajosa” no Senado.
O lançamento oficial da candidatura de Bruno Bolsonaro Scheid ao Senado será realizado neste domingo, 16 de agosto, às 9h, na Prime House, em Ji-Paraná.
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