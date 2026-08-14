Mara Maravilha endurece tom sobre Xuxa e expõe bastidores

Por IG

Publicada em 14/08/2026 às 10h09

Mara Maravilha voltou a falar sobre o rompimento com Xuxa e deixou claro que a relação entre as duas está longe de ser resolvida. Embora diga não guardar mágoa da antiga amiga, a apresentadora afirma sentir “indignação” e fez críticas duras ao relembrar a proximidade que tiveram no passado.

Mesmo assim, Mara não descartou uma reconciliação. Ela afirmou que aceitaria conversar com Xuxa, desde que o encontro fosse reservado, sem câmeras e apenas entre as duas.

Em entrevista entrevista exclusiva ao colunista Andrei Lara, do O DIA, Mara também falou sobre Angélica, Eliana e Luiza Brunet, revelou ter registrado boletim de ocorrência após o vazamento de dados pessoais e contou que um documentário sobre sua trajetória está em produção.

“Ela pode pensar que é Deus, mas ela não é”, afirmou.

Ainda assim, quando questionada sobre uma possível tentativa de fazer as pazes, Mara não descartou o encontro. Impôs apenas uma condição: “Só pessoalmente, sem câmeras. De mulher para mulher, nós duas”.

“Eu gostaria de fazer as pazes com todo mundo. Mas, se é para ser guerra, é guerra. E não tem problema”, completou.

Mara relembra intimidade com Xuxa

A relação entre as duas, segundo Mara, já foi bem diferente. Ela contou que o afastamento ocorreu depois da saída de Xuxa da Record. Antes disso, disse que havia proximidade entre elas.

Mara afirmou que recebia roupas e presentes da apresentadora, frequentava a casa dela e chegou a dividir momentos de intimidade fora da televisão. Também lembrou que Xuxa participou de situações pouco comuns entre artistas de emissoras concorrentes, enquanto Paquitas e Paquitos chegaram a aparecer em seu programa.

Por isso, disse ter se incomodado com declarações posteriores de Xuxa.

“Ela tinha uma amizade comigo. Ela era minha amiga. Eu não me considero inimiga dela”, afirmou.

Ao falar sobre o sentimento que mantém hoje, Mara fez uma distinção. Disse que não sente mágoa, mas indignação. Mesmo depois do rompimento, afirmou que ainda existe carinho.

A apresentadora também rejeitoou a sensação de estar em posição inferior quando Xuxa é lembrada como um dos principais nomes da televisão infantil brasileira. Para Mara, a trajetória de uma não elimina a da outra.

“Eu sou Mara Maravilha”, resumiu.