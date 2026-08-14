Luana Piovani compartilha vídeo zoando Virginia após saída da Grande Rio

Por R7

Publicada em 14/08/2026 às 10h33

A atriz compartilhou, nesta quinta-feira (13), um vídeo do “influenciador” Pedro Batuque, conhecido por produzir conteúdos sobre Carnaval, no qual ele debocha da decisão da Tigrinha de deixar o posto de rainha de bateria da escola de samba.

Vale lembrar que Luana já havia se manifestado quando Virginia foi anunciada para substituir Paolla Oliveira e deixou claro que não concordava com a escolha da agremiação.

No vídeo compartilhado pela atriz, Pedro começa dizendo que não vai falar mal da “influenciadora”... mas, claro, o que vem depois é justamente o contrário.

“Vocês estão pensando que eu vim falar mal da Virginia hoje? Claro que não, eu vim parabenizá-la pela ótima decisão. Um beijo, amada, vai com Deus, volta lá para suas coisinhas, vai caçar uma Festa do Peão de Boiadeiro, um negócio que se assemelha mais com a sua realidade”.

E o “influenciador” continuou com a ironia:

“Parabéns pela decisão, perfeita. Ela se sentou com a família dela e agora vai priorizar os filhos. Acho que nem tão cedo a gente vai ver os filhos dela aqui, ela [vai ficar] viajando para Europa atrás do Vini Jr., já que essa foi a decisão que ela tomou”.

Mas Pedro não parou por aí! Ao comentar a justificativa de Tigrinha para deixar o posto, ele voltou a alfinetá-la:

“Quem poderia prever que quando ela tivesse que pesar os afazeres dela, que são muitos, com uma escolinha em Caxias... Para mim, não é uma escolinha em Caxias, mas diante da magnitude de Virginia Fonseca, vocês acharam o que? Que ela ia horar um pavilhão que já tinha anunciado ela como rainha? Eu não poderia prever”.

E, claro, a famosa ponte aérea São Paulo-Goiânia de Virginia também entrou na mira.

“Ela está muito ocupada. Não sei se vocês têm acompanhado, mas ela tem feito São Paulo/Goiânia para treinar na academia dela todo dia, ou seja, não tem tempo para ficar em escola de samba. Errado está quem colocou ela lá, mas quando falo que não é para ficar colocando esse povo aleatório em cargo de rainha de bateria, querem me julgar”, disparou o influenciador.

No fim, Pedro ainda aproveitou para fazer um pedido que muita gente deve apoiar: a volta de Paolla Oliveira ao posto de rainha de bateria da Grande Rio.

E Luana, pelo visto, não só assistiu ao recado como fez questão de compartilhar. Afinal, se tem uma coisa que não falta nesse enredo é gente com opinião sobre Virginia no Carnaval.