Simaria anuncia volta aos palcos após 4 anos do fim da dupla com Simone:

Por R7

Publicada em 14/08/2026 às 10h22

A cantora Simaria surpreendeu os fãs nesta quinta-feira (13) ao anunciar sua volta aos palcos, quatro anos após o fim de sua dupla com a irmã, Simone Mendes. Ela compartilhou um vídeo no Instagram em que convida os fãs para a gravação de seu novo DVD.

“E aí, vocês estavam com saudades? Porque eu estava morrendo de saudades de vocês”, disse ela no registro.

Em seguida, Simaria, que já enfrentou uma depressão nos últimos anos, falou que o período longe foi necessário. “A pausa NUNCA foi o fim da minha história. Foi só o tempo que eu precisei para voltar bem!”, completou.

A cantora ainda avisou que seu “reencontro com a música tem data e lugar para acontecer”. Será dia 12 de setembro, no Vibra em São Paulo. “Espero vocês para viver tudo isso comigo.”

Simaria está afastada dos palcos desde 2022, quando anunciou uma pausa para cuidar da saúde. Poucos meses depois, veio a confirmação do fim da dupla com Simone, encerrando uma parceria de mais de 20 anos.

Na época, surgiram boatos de que a relação das irmãs estava abalada. Porém, as duas postaram registros juntas e chegaram a comentar que estavam bem.