Ex-atriz da Record detona comentário polêmico de Ratinho no SBT

Por IG

Publicada em 14/08/2026 às 10h28

Adriana Garambone, de 56 anos, usou as redes sociais para criticar o comentário feito por Ratinho sobre o visual de Tiago Piquilo, da dupla Hugo & Tiago. Durante o "Programa do Ratinho", exibido ao vivo pelo SBT no último dia 5 de agosto, o apresentador comentou o cabelo platinado do cantor e afirmou que ele estava com "cara de viado".

Ao repercutir a declaração, a atriz, que construiu uma longa trajetória na dramaturgia da Record, publicou um vídeo em que questionou o impacto de falas como essa na formação das crianças. "Mas quem disse essa frase foi um apresentador em plena TV aberta. E quem tá aqui é a mãe de um menino que não gostaria que ele ouvisse essa frase, que não quer que ele aprenda a repetir essa frase", afirmou.

Atriz defende respeito

Adriana explicou que procura ensinar dentro de casa que ninguém deve ser ridicularizado por suas características ou pela maneira como se apresenta . "Eu ensino dentro da minha casa que a gente não deve ridicularizar ninguém, nem por uma característica física, nem por uma situação socioeconômica, ou a maneira que a pessoa fala, a maneira que a pessoa se veste, que a pessoa anda", declarou.

A atriz também destacou que a educação das crianças não acontece exclusivamente no ambiente familiar. Segundo ela, televisão, vídeos e conversas com outras pessoas também influenciam aquilo que os jovens aprendem e reproduzem.

"E aí fica muito difícil ensinar respeito dentro de casa, quando lá fora estão tratando preconceito como piada, brincadeira", afirmou. Para Adriana, a discussão não está relacionada à proibição de opiniões, mas à responsabilidade de quem ocupa espaços de grande alcance.

"É sobre entender que palavras educam, ensinam. E quem tá numa emissora de TV com um microfone tem o poder de ensinar e de educar, pro bem ou pro mal. Homofobia é crime", concluiu.

Famosos apoiam Adriana

A publicação recebeu apoio de outros artistas. Maria Clara Gueiros comentou "Perfeita", enquanto Carmo Dalla Vecchia agradeceu a atriz pela manifestação. Igor Cosso também deixou um emoji de coração na publicação.

Tiago Piquilo se manifesta

Após a repercussão da declaração de Ratinho, Tiago Piquilo, de 42 anos, também falou sobre o episódio nas redes sociais. O cantor afirmou que passou a receber perguntas sobre como teria se sentido diante do comentário feito durante o programa.

"As pessoas estão me perguntando se estou bravo, se estou chateado, se estou magoado, se fiquei constrangido. Eu entendo que é um assunto muito sério, muito delicado, muito sensível. Eu respeito profundamente quem tenha se sentido incomodado, ofendido", declarou.

Apesar da repercussão, Tiago afirmou que não se sentiu ofendido ou magoado com a fala do apresentador. "Eu não me senti ofendido ou magoado, como as pessoas colocaram. As pessoas falaram por mim. Acho que somente eu posso de fato dizer como me senti", explicou.

O cantor ainda pediu que a situação não fosse apresentada como se tivesse causado sofrimento pessoal a ele. "Se eu pudesse pedir algo para vocês, para tirar um pouquinho dessa conotação como está sendo colocada, 'que me machucou, que me ofendeu'. Não, nada disso, gente, isso não aconteceu", afirmou.