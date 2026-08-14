Terremoto na Colômbia: número de mortos sobe para 281 enquanto esperança de achar sobreviventes diminui

Por G1

Publicada em 14/08/2026 às 09h39

O número de mortos decorrentes do terremoto que atingiu a Colômbia na segunda-feira (10) subiu para 281.

A desesperada busca por sobreviventes na Colômbia: 'Cada vez que anunciam uma pessoa com vida, espero ser meu irmão'

Segundo dados do governo divulgados na noite de quinta-feira (13), mais de 3,9 mil também ficaram feridas e ainda há 379 pessoas desaparecidas.

Nesta sexta-feira (14), quinto dia de buscas, a esperança de encontrar mais sobreviventes é pequena. Em Cali, a terceira maior cidade do país, as equipes passaram de esforços de busca e resgate para a remoção de escombros na maioria dos locais.

"Infelizmente, estamos chegando a um ponto em que a probabilidade de encontrar sobreviventes está diminuindo, mas nossa missão é continuar procurando e encontrar todas as pessoas que foram dadas como desaparecidas", disse David Tamayo, chefe da Unidade Nacional de Gestão de Riscos de Desastres da Colômbia.

Homem caminha diante de casa parcialmente destruída em Pereira, na Colômbia, em decorrência do terremoto que atingiu o país, 13 de agosto de 2026. — Foto: Luisa Gonzalez/ Reuters

O terremoto, de magnitude 7,4, foi o mais forte a atingir a Colômbia nos últimos dez anos. O epicentro do tremor foi a região de Chocó, no oeste do país, perto da costa do Pacífico, mas os estados de Valle del Cauca, Risaralda, Quindío e Caldas também sentiram fortemente os efeitos, com mortos e muita destruição.

O Exército colombiano participa dos trabalhos de resgate nas cidades mais afetadas, como Cali, Pereira e Manizales.

Na quarta, o governo da Colômbia declarou situação desastre nacional válida por um período de 12 meses e para os estados de Antioquia, Caldas, Cauca, Chocó, Quindío, Cundinamarca, Risaralda, Huila, Valle del Cauca, Tolima, Putumayo e Norte de Santander.

A chefe da União Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou um pacote de ajuda de dois milhões de euros (cerca de R$ 11,9 milhões) para apoiar as operações de resgate na Colômbia.