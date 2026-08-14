Prefeitura de Pimenta Bueno realiza 5º Encontro da Educação Especial Inclusiva

Por Assessoria

Publicada em 14/08/2026 às 14h22

A Prefeitura de Pimenta Bueno, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), através da Coordenadoria da Educação Especial Inclusiva, realizou, no dia 11 de agosto de 2026, o 5º Encontro da Educação Especial Inclusiva, no Centro Cultural de Pimenta Bueno.

A programação contou com palestras, apresentações dos estudantes da Escola Lairce Maina e da CMEI Aparecida Maria Gomes, além de momentos de formação e troca de experiências entre profissionais da educação.Participaram gestores, orientadores, coordenadores, cuidadores, auxiliares de sala, professores do ensino regular e do Atendimento Educacional Especializado (AEE), além de outros profissionais das redes municipal e estadual de ensino. A iniciativa também contou com a participação de convidados dos municípios de Primavera, São Felipe e Cacoal.

A ação foi desenvolvida pelo Projeto da Educação Especial, em parceria com a Central Psicossocial, creches e escolas da rede municipal, contemplando as unidades escolares da rede municipal e o CENAPE.

Durante os períodos matutino e vespertino, profissionais convidados conduziram palestras sobre temas relacionados à Educação Especial, inclusão e práticas educacionais.

No período da manhã, participaram como palestrantes Alessandra Ribeiro Costa, Joceli Mota Correa da Rocha e Giliane Teixeira Gil Pessoa. À tarde, as palestras foram conduzidas por Simone Neves Batista, Clodoaldo Mattos e Bruna Rafaela Caetano Nunes Pazdiora.

O encontro proporcionou momentos de reflexão sobre os desafios e as possibilidades da educação inclusiva, contribuindo para o aprimoramento das práticas pedagógicas e do atendimento aos estudantes público-alvo da Educação Especial.

A iniciativa reforça a importância da formação continuada dos profissionais da educação e do fortalecimento de práticas que contribuam para uma escola cada vez mais acolhedora, acessível e inclusiva.