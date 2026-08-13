Acir critica políticos que enriqueceram após entrar na vida pública: “Não tinham carro pra andar. Hoje são fazendeiros”

Por Assessoria

Publicada em 13/08/2026 às 11h01

Escolhido pelo PDT para disputar uma das vagas ao Senado por Rondônia, o empresário Acir Gurgacz lançou uma pergunta incômoda sobre o enriquecimento de políticos durante a passagem pela vida pública: como alguém entra na política praticamente sem patrimônio e, anos depois, aparece como dono de fazendas, aviões e outros bens de alto valor?

Em vídeo publicado nas redes sociais, Acir não citou nomes, mas foi direto ao descrever o tipo de situação que, para ele, precisa ser explicado à população.

“Nós temos aqui políticos que entraram na política, não tinham carro pra andar. Hoje são fazendeiros, têm avião, têm isso. Não tem explicação.”

Na postagem, o empresário lançou o desafio: mostrar um político que tenha enriquecido honestamente com a política e retirar o que disse no vídeo. Acir reconhece que deputados, senadores e ocupantes de cargos no Executivo recebem remunerações elevadas para os padrões brasileiros, mas sustenta que salário público não explica, sozinho, a formação de grandes fortunas.

“Pra comprar fazenda, carro importado, avião particular... Não dá, né!”, escreveu. Na gravação, ele também cita a aquisição de fazendas e de milhares de cabeças de gado antes de questionar como esse tipo de patrimônio poderia ser construído apenas com remuneração de cargo público.

Acir também mirou o discurso de honestidade de quem não consegue, segundo ele, explicar a própria evolução patrimonial. “As pessoas saem na rua com a cara de pau pedindo voto, dizendo que são isso, aquilo, super honestos. Mas como é que explica?”, questionou.

Ao final da publicação, o escolhido pelo PDT para o Senado deixou o recado em uma frase: “Política é pra melhorar a vida das pessoas — e não pra enriquecer família e amigos.” Sem apontar nomes, Acir transforma a própria evolução patrimonial dos agentes públicos em cobrança: quem ficou rico depois de entrar na política precisa explicar de onde veio o dinheiro.