Conta de Energia: Energisa explica como solicitar mudança de titularidade sem sair de casa

Por ENERGISA

Publicada em 13/08/2026 às 11h19

Quem precisa colocar a conta de energia no próprio nome não precisa se deslocar até uma agência. A Energisa Rondônia disponibiliza a troca de titularidade pelo WhatsApp oficial (69) 99358-9673, permitindo que todo o processo seja iniciado de casa, de maneira simples, rápida e segura.

Para solicitar o serviço, basta enviar um “Oi” para o número e selecionar a opção “Vou me mudar: Trocar a titularidade, ligação nova, encerramento contratual”. Em seguida, o cliente deve escolher a troca de titularidade e seguir as orientações apresentadas durante o atendimento.

“Os canais digitais facilitam a rotina dos clientes porque permitem solicitar serviços sem se deslocar até uma agência. A troca de titularidade pode ser iniciada pelo WhatsApp, de qualquer lugar, em qualquer dia e horário. É importante apenas estar com os documentos em mãos e acompanhar as orientações durante o atendimento”, explica Rosiane Soares, coordenadora de Atendimento da Energisa Rondônia.

Qual serviço escolher?

Embora as opções estejam disponíveis no mesmo menu, cada serviço atende a uma necessidade diferente:

Troca de titularidade: para quem deseja colocar a conta de energia no próprio nome. Se a intenção for transferir a conta para outra pessoa, o novo responsável deverá fazer a solicitação.

Ligação nova: indicada para imóvel novo que nunca teve fornecimento de energia.

Encerramento contratual: para quem deseja retirar o próprio nome da conta, sem transferi-la para outra pessoa.

Manter a titularidade atualizada é importante porque vincula corretamente o cliente ao imóvel e facilita o acesso aos serviços da Energisa. A atualização também pode contribuir para o recebimento de benefícios, como a Tarifa Social de Energia Elétrica.

Se o novo titular atender aos critérios do programa e estiver com os dados atualizados no Cadastro Único, junto ao Centro de Referência de Assistência Social (Cras), o benefício poderá ser associado automaticamente à unidade consumidora. Conforme as regras da Tarifa Social, o desconto na fatura pode chegar a 100%.

Documentos necessários

Durante a solicitação, o cliente precisará informar dados pessoais e enviar os documentos exigidos. Por isso, é recomendável tê-los em mãos antes de iniciar o atendimento.

Para pessoa física, são necessários:

CPF;

RG ou outro documento oficial com foto;

Contrato de compra e venda ou de locação do imóvel.

Para pessoa jurídica, são necessários:

Contrato Social;

CNPJ;

Documento de identificação com foto e CPF do responsável pela empresa;

Documento que comprove que o solicitante está autorizado a representar a empresa.

Quem pode solicitar?

A troca de titularidade pode ser solicitada por pessoas físicas maiores de 18 anos ou por pessoas jurídicas, desde que sejam atendidas as seguintes condições:

Ser o interessado em assumir a titularidade ou seu representante legal;

Quitar previamente eventuais faturas em atraso que sejam de responsabilidade do solicitante;

Não possuir parcelamento de débitos em andamento ou taxas a faturar de responsabilidade do solicitante.

Prazo para conclusão

O prazo máximo para o processamento da troca de titularidade é de até três dias úteis para imóveis em área urbana e de até cinco dias úteis para imóveis em área rural. Nesse período, estão incluídos a análise dos documentos e o registro da solicitação nos sistemas da Energisa. O serviço pode ser solicitado pelo WhatsApp oficial da Energisa Rondônia: (69) 99358-9673. Basta enviar um “Oi” e seguir as orientações.