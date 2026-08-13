Ferramenta do Rondônia Dinâmica permite acompanhar a evolução patrimonial de todos os candidatos de Rondônia
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 13/08/2026 às 11h08
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O Rondônia Dinâmica implementou uma nova funcionalidade em sua ferramenta de divulgação de candidaturas, permitindo ao leitor acompanhar a evolução patrimonial de todos os candidatos de Rondônia.

O recurso foi incorporado à plataforma que reúne os dados oficiais das candidaturas e pode ser acessado em https://rondoniadinamica.com/eleicoes2026/. A partir dela, o internauta pode consultar o perfil individual de cada candidato e visualizar a sequência de bens declarados em diferentes eleições, quando houver histórico disponível.

Ferramenta do Rondônia Dinâmica permite acompanhar a evolução patrimonial de todos os candidatos de Rondônia

As informações exibidas são baseadas nos valores declarados pelos próprios candidatos à Justiça Eleitoral, o que facilita ao leitor a comparação entre uma disputa e outra. Quando não há registro de candidaturas anteriores, a própria página informa que não existe base eleitoral anterior para comparação patrimonial.

Com a novidade, o Rondônia Dinâmica reforça sua proposta de ampliar o acesso do público a dados oficiais e oferecer mais transparência sobre os nomes que disputam cargos eletivos em Rondônia.

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