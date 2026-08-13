Capacitação prepara equipe para atendimento especializado na Casa Aurora

Por Adaides Batista

Publicada em 13/08/2026 às 11h25

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias), encerrou nesta quarta-feira (12) a capacitação dos profissionais que atuarão na Casa Aurora, nova unidade de acolhimento institucional destinada exclusivamente a meninas adolescentes.

Durante três dias, a equipe participou de formação técnica, troca de experiências e alinhamento de protocolos para preparar um atendimento humanizado, seguro e articulado com a rede de proteção.

Pela Semias, participaram o secretário Paulo Afonso, a secretária-adjunta Tércia Marília, a diretora do DPSE Poliana Miranda, as gerentes Waldemarina Galvão e Andréia Castro, a diretora do DAIDH Lidiane Silva, a coordenadora do PAEFI Simone Campos, a gerente de Acessibilidade Marxelene Bezerra, a gerente de Recursos Humanos Vilani Lourenço, a coordenadora do Abrigo de Mulheres Janiere Zarco, a coordenadora da Casa da Juventude Marina Falcão e a gerente do Serviço de Família Acolhedora Sefra Barros.

A rede de proteção foi representada pela conselheira tutelar Ana Cássia; pelos psicólogos do NUPS Vinicius Santiago e Simone Andrade; pela delegada da DEPCA Cheila Bertoglio; pela escrivã da Polícia Civil Silvia Soria; pela enfermeira da Semusa Mara; pela psicóloga da Semusa/CAPS I Luana Mascoti; pela servidora da Seduc Sirlei Faial; e pelos profissionais da Total Life Michael Silva, técnico de Segurança do Trabalho, e Judney Mendes, psicóloga.

Casa Aurora integra a Proteção Social Especial da Semias

Entre os temas abordados estiveram acolhimento institucional, fluxos da rede de proteção, inclusão e acessibilidade, atendimento a adolescentes neurodivergentes e com deficiência, normas administrativas, segurança do trabalho, uso de EPIs e prevenção ao assédio moral e sexual.

Para o prefeito Léo Moraes, a preparação da equipe é uma etapa fundamental para garantir que a Casa Aurora cumpra sua missão de proteger e oferecer novas oportunidades às adolescentes.

“A Casa Aurora nasce com um propósito muito importante: garantir proteção, cuidado e dignidade para meninas que precisam de acolhimento. Por isso, preparar cada profissional que estará nesse trabalho é essencial. Queremos uma equipe capacitada, humana e comprometida para que cada adolescente seja acolhida com respeito, segurança e a atenção que merece”, destacou o prefeito Léo Moraes.

Para o secretário Paulo Afonso, a capacitação prepara os profissionais para uma missão que exige conhecimento técnico, responsabilidade e humanidade. Já a diretora do DPSE, Poliana Miranda, destacou que acolher vai além da estrutura física: “É preparar pessoas para compreender histórias, respeitar trajetórias, proteger direitos e contribuir para a construção de novas possibilidades para essas adolescentes.”

A Casa Aurora integra a Proteção Social Especial da Semias e foi estruturada para oferecer acolhimento especializado a meninas adolescentes, com proteção, segurança, cuidado e atendimento humanizado.

Antes mesmo de abrir suas portas, a Casa Aurora começa pela preparação de quem terá a missão de acolher, proteger e cuidar.