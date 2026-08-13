 MPRO denuncia empresário por violência sexual contra mais de 10 adolescentes em Cacoal

Por MP-RO

Publicada em 13/08/2026 às 11h33

O Ministério Público de Rondônia (MPRO) denunciou um empresário de Cacoal por prática de estupro de vulnerável, favorecimento da prostituição infantil e fornecimento de bebida alcoólica a adolescentes.

A denúncia descreve 19 fatos distintos, envolvendo pelo menos 11 vítimas com idades entre 13 e 17 anos. Os episódios teriam ocorrido entre 2025 e 2026. A atuação do órgão visa defender o direito de crianças e adolescentes à proteção contra a violência sexual, assegurado pela Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.

De acordo com a denúncia, o investigado submetia as vítimas à violência sexual, valendo-se da condição de vulnerabilidade das ofendidas, mediante o fornecimento de bebidas alcoólicas e a oferta de pagamento de valores para exploração sexual.

Crimes imputados

O empresário responde por estupro de vulnerável, previsto no artigo 217-A do Código Penal, com pena de 8 a 15 anos de reclusão. Também foi denunciado por favorecimento da prostituição de adolescentes, conduta prevista no artigo 218-B do Código Penal, com pena de quatro a dez anos de reclusão.

Além disso, responde pelo fornecimento de bebida alcoólica a menores de idade, previsto no artigo 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente, com pena de dois a quatro anos de detenção e multa.

Denuncie

Meninas e mulheres têm direito a uma vida livre de violência e violações de direitos. Estas são garantias previstas na Constituição Federal. Em emergências, vítimas devem ligar para o 190 para pedir socorro.