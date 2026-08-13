Pacientes esperam por leitos enquanto escândalos políticos ganham destaque, diz Célio Lopes

Por Assessoria

Publicada em 13/08/2026 às 11h47

Durante agenda com moradores de Porto Velho, o candidato a deputado federal Célio Lopes criticou a situação da saúde pública em Rondônia e afirmou que a população continua sofrendo com a falta de atendimento enquanto casos envolvendo recursos públicos ocupam o noticiário.

Segundo Célio, a realidade enfrentada por pacientes que aguardam vagas e leitos no Hospital João Paulo II contrasta com os recentes escândalos políticos divulgados no estado.

“É revoltante ver pessoas esperando por um leito, por uma cirurgia ou por atendimento adequado, enquanto surgem notícias de candidatos e agentes públicos envolvidos em casos de dinheiro desviado. A prioridade deveria ser cuidar das pessoas”, afirmou.

O pré-candidato defendeu mais transparência na aplicação dos recursos públicos e investimentos na saúde, destacando que milhares de rondonienses dependem diariamente do sistema público para conseguir atendimento médico.