Vilhena sedia 5ª etapa do Campeonato Estadual de Motocross

Por CACOAL NOTÍCIAS

Publicada em 18/08/2026 às 14h42

Vilhena receberá a 5ª etapa do Campeonato Estadual de Motocross nos dias 29 e 30 de agosto (sábado e domingo). As disputas ocorrerão na pista instalada no anexo ao Parque de Exposições do município.

O evento é coordenado pela Liga Independente de Motocross do Estado de Rondônia (Limero) e organizado pelo Moto Clube Vilhena. A cronometragem oficial das provas será realizada pela empresa Escadinha Cronometragem Esportiva.

O acesso do público ao local da competição será liberado mediante a doação voluntária de um quilo de alimento não perecível

A realização da etapa conta com o apoio institucional da Prefeitura Municipal de Vilhena e do Governo do Estado de Rondônia, por meio da Superintendência Estadual de Turismo (Setur), além do patrocínio de empresas locais dos setores de comércio, transporte, serviços e agronegócio.