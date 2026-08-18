Emirados Árabes acusam Irã de disparar dois mísseis contra o país

Por G1

Publicada em 18/08/2026 às 15h29

CCOs Emirados Árabes Unidos acusaram o Irã, nesta terça-feira (18), de disparar dois mísseis balísticos contra o país.

Em comunicado divulgado na rede social X, o Ministério da Defesa afirmou que nenhum deles atingiu seu território, mas um deles caiu em seu espaço marítimo:

"As defesas aéreas dos Emirados Árabes Unidos detectaram dois mísseis balísticos lançados do Irã em direção ao país, sendo que o primeiro caiu fora das águas territoriais do país, enquanto o segundo caiu dentro das águas territoriais".

O Irã ainda não se pronunciou sobre a acusação.

Horas antes, na manhã desta terça, o Ministério do Interior dos Emirados enviou um alerta por telefone à população informando que a situação era segura e que as pessoas deveriam retomar suas atividades normais, após um alerta anterior sobre uma ameaça de míssil.

Irã subiu o tom e fez ameaças à região um dia antes

Em declarações nesta segunda-feira (17), um alto funcionário do governo iraniano já havia dito que Teerã iria partir para uma postura ofensiva caso as ameaças americanas seguissem e as negociações continuassem paradas.

De acordo com a autoridade, Teerã "intensificará as tensões no Estreito de Ormuz e em toda a região se a diplomacia com os Estados Unidos falhar", e dará um prazo para que as tropas americanas interrompam o bloqueio militar imposto aos portos iranianos.

"Pressionar-nos ou depender de mediadores para alcançar uma paz duradoura não é realista. O Irã estabeleceu um prazo de algumas semanas para a implementação completa do memorando de entendimento pelos EUA. O cronograma estabelecido pelo Irã será comunicado ao governo americano e aos países da região por meio de mediadores", declarou.

Os Emirados Árabes são um forte aliado americano no Oriente Médio e um dos países mais prejudicados pela situação no Estreito de Ormuz, principal rota para exportação de petróleo da região, que está com o tráfego comprometido desde o começo da guerra, no fim de fevereiro.