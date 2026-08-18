Record é criticada por usar I.A em chamada de A Fazenda 18

Por IG

Publicada em 18/08/2026 às 16h07

A Record anunciou na segunda-feira (17) a estreia do reality show A Fazenda 18 e publicou o primeiro teaser da temporada. O vídeo, no entanto, chamou mais atenção pela utilização de inteligência artificial do que pela atração da Barra Funda.

"Vinte e dois peões, 22 histórias e um único objetivo: chegar ao grande prêmio!" Toda grande disputa começa antes mesmo de a porteira abrir. E a de A Fazenda já tem data marcada: 14 de setembro, na tela da Record!", disse a Record na legenda.

Nas redes sociais, o cana l virou alvo de críticas por produzir a divulgação do reality pela ferramenta. Alguns destacaram o tamanho da estação de televisão e criticaram o canal pelo uso do recurso em sua chamada institucional.

"Nossa, uma emissora desse tamanho fazendo um comercial 100% de IA, que absurdo", disse um fã na própria página da emissora. "Que chamada amadora, meu Deus", disse um segundo. "A Record tá sem noção com essas IAs em tudo, até em jornal ela usando", comentou outro.

Quem vai estar em A Fazenda 18?

Mesmo com fortes burburinhos sobre o elenco da nova temporada, o canal da Barra Funda não comenta a lista dos cotados. O anúncio dos participantes costuma ser feito apenas próximo à estreia, que, neste ano, ocorrerá em 14 de setembro.

Além de Anamara, outros nomes famosos têm surgido como possíveis candidatos em A Fazenda 18, como o jornalista Guipa, o ator Eike Duarte e a influenciadora Malévola Alves.

Sobre o reality

A Fazenda é um reality show brasileiro produzido pela Teleimage e exibido pela Record desde 2009. Desde 2021, o programa é apresentado por Adriane Galisteu. Anteriormente, a atração já foi comandada por Brito Júnior, Roberto Justus e Marcos Mion. A direção-geral é de Rodrigo Carelli.

O programa reúne celebridades, conhecidas como peões, que passam a viver juntas em uma fazenda isolada do mundo externo e dos meios de comunicação. Além da convivência intensa, os participantes precisam cuidar dos animais e realizar tarefas diárias.

Semanalmente, os peões enfrentam a chamada "roça", em que três participantes disputam a permanência no jogo. Diferentemente do Big Brother Brasil, em A Fazenda, o público vota para que o participante permaneça; aquele que recebe menos votos é eliminado.