INFANTIL - Pré-natal precoce fortalece cuidados com a saúde da mãe e do bebê

Por Taiana Mendonça

Publicada em 18/08/2026 às 16h32

O acompanhamento pré-natal é uma das ações mais importantes para garantir uma gestação segura e o nascimento saudável do bebê. A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), reforça a orientação para que todas as mulheres iniciem as consultas e exames assim que confirmarem ou suspeitarem da gravidez, preferencialmente até a 12ª semana de gestação.

O pré-natal permite identificar precocemente fatores de risco, prevenir complicações e acompanhar de perto o desenvolvimento do feto. Na rede pública municipal, a porta de entrada para o atendimento é a Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro onde a gestante mora.

Nas unidades básicas, as gestantes contam com consultas de rotina com médicos e enfermeiros, realização de exames laboratoriais e testes rápidos, acompanhamento do peso e da pressão arterial, atualização da caderneta de vacinação e orientações sobre alimentação saudável e amamentação.

Quando a equipe da UBS identifica condições que classificam a gestação como de alto risco, a paciente é encaminhada para acompanhamento especializado no Centro Regional Especializado de Atenção Materno Infantil Madeira-Mamoré (Creami).

Entre as condições acompanhadas no Creami estão hipertensão arterial induzida ou pré-existente (pré-eclâmpsia), diabetes gestacional, alterações cardíacas ou renais, síndromes hemorrágicas, histórico de prematuridade ou perdas gestacionais anteriores, gestação múltipla (gêmeos ou mais), infecções de rastreio contínuo (como sífilis, toxoplasmose e HIV), além de malformações fetais identificadas nos exames de imagem. O encaminhamento é feito diretamente pelas equipes de saúde das unidades básicas após a avaliação inicial.

O prefeito Léo Moraes destacou o compromisso da administração em assegurar assistência humanizada às famílias de Porto Velho. "Cuidar da saúde da mãe e do bebê desde o primeiro momento é prioridade absoluta da nossa gestão. Queremos que as famílias tenham a certeza de que a rede municipal está preparada para acolher, orientar e acompanhar cada etapa da gestação com dignidade, qualidade e respeito."

A secretária municipal de Saúde, Sandra Cardoso, reforçou a importância da conscientização das futuras mães e o trabalho integrado da rede. "O pré-natal é a principal ferramenta de prevenção que temos na saúde materna. O nosso objetivo é que a informação chegue a todas as comunidades para que a mulher procure a UBS logo nos primeiros sintomas da gravidez. A rede municipal oferece todo o suporte necessário, integrando o atendimento de rotina das unidades ao acompanhamento especializado do Creami."

Como acessar

Para dar início ao pré-natal, a gestante deve procurar a Unidade Básica de Saúde mais próxima do seu endereço apresentando documento oficial com foto, CPF ou Cartão do SUS.