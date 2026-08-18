Distribuição de ração reforça apoio a protetores de cães e gatos

Por Sema

Publicada em 18/08/2026 às 16h28

Iniciativa representa um importante reforço para as organizações voluntárias, que passam a contar com mais estrutura para acolher, tratar e cuidar de animais resgatados

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema) e da Coordenadoria de Proteção Animal (CPA), deu início à distribuição de ração para cães e gatos, contemplando protetores independentes que atuam no cuidado de animais em situação de vulnerabilidade.

A iniciativa representa um importante reforço para as organizações voluntárias, que passam a contar com mais estrutura para acolher, tratar e cuidar de animais resgatados.

Atualmente, 43 protetores estão aprovados e passando pelo processo de vistoria, etapa em que serão identificados os protetores e a quantidade de animais aptos a receberem o suporte da Prefeitura. O cadastramento, realizado por meio de processo seletivo, teve início em maio e segue aberto por tempo indeterminado. O principal objetivo é atender às necessidades dos protetores que realizam trabalho voluntário de resgate e cuidados com animais abandonados, doentes, debilitados, atropelados ou vítimas de maus-tratos.

O coordenador de Proteção Animal, André Oliveira, destacou a importância da oferta de ração para o trabalho dos protetores. “Esse suporte é fundamental para que os protetores possam continuar seu trabalho com mais tranquilidade. Muitos deles atuam com recursos próprios e, com essa ação, conseguimos aliviar parte dessa carga, garantindo que os animais resgatados tenham acesso a uma alimentação de qualidade durante o período em que estão sob seus cuidados.”

Atendimento

Na primeira etapa, foram iniciadas as vistorias e os cadastramentos dos animais sob a guarda dos protetores. Já a segunda etapa contempla o suporte com atendimento médico-veterinário, castração e a entrega das rações.

O prefeito Léo Moraes destacou que o apoio aos protetores é uma forma de fortalecer uma rede de cuidado que atua diretamente na proteção dos animais.

“Os protetores realizam um trabalho essencial e muitas vezes enfrentam grandes desafios para manter os animais sob seus cuidados. Nosso papel é fortalecer essa rede, oferecendo condições para que esse trabalho continue e para que cães e gatos em situação de vulnerabilidade recebam cuidado, alimentação e atendimento adequado”.

Animais comunitários

Também está prevista a instalação de comedouros e bebedouros em pontos estratégicos da capital para atender animais de rua. Para isso, serão identificados, entre os protetores cadastrados, aqueles que atendem regularmente animais comunitários e que ficarão responsáveis pela manutenção dos equipamentos.

A Sema seguirá responsável pelos atendimentos veterinários dos animais comunitários na Clínica de Bem-Estar Animal, além do fornecimento da ração, castração, cadastro e acompanhamento dos animais.

A Prefeitura reafirma seu compromisso com a causa animal, garantindo suporte aos protetores e voluntários que dedicam seu tempo e esforço para cuidar de animais em situação de vulnerabilidade, promovendo dignidade, bem-estar e qualidade de vida para cães e gatos da capital.